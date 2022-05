18. maja obeležujemo dan muzejev, ob tej priložnosti pa Skupnost muzejev Slovenije uvaja novost, s katero se bo še bolj približala obiskovalcem muzejev in galerij − oznaki, s katerimi muzeji lastnikom psov sporočajo, da so kosmatinci pri njih dobrodošli.

Veliko slovenskih muzejev in galerij sicer že zdaj omogoča lastnikom psov obiske muzejskih in galerijskih prostorov, vendar te informacije do zdaj niso bile nikjer zbrane, prav tako pa ni bilo urejeno skupno označevanje in niso bila pripravljena navodila za prijeten in varen obisk muzejev in galerij v spremstvu psov.

Nova znaka, ki sporočata dobrodošlico psom

Pri Skupnosti muzejev Slovenije so se zato odločili za skupno akcijo in pripravili nova znaka Psom prijazen muzej in Psom dostopen muzej, s katerima bodo obiskovalci lahko že ob vstopu v muzej ali galerijo izvedeli, ali se jim lahko njihov štirinožni prijatelj pridruži pri ogledu razstav ali pa je zanj pripravljen posebni prostor, kjer bo lastnike lahko varno počakal.

Ker vsi muzeji in galerije psom ne morejo omogočiti dostopa do vseh prostorov, so se odločili, da pripravijo dve možnosti, med katerima lahko v posameznem muzeju ali galeriji izbirajo:

Psom dostopen muzej je muzej, v katerem lahko psi lastnike spremljajo ob ogledu vseh razstavnih prostorov, zanje pa je pripravljen tudi prostor, kjer lahko lastnike tudi počakajo in se odžejajo.

Psom prijazen muzej je muzej, v katerega psi nimajo vstopa oziroma je vstop dovoljen samo v določene prostore, je pa zanje pripravljeno mesto, kjer lahko svoje lastnike varno počakajo in se odžejajo.

Seznam psom prijaznih in dostopnih muzejev najdete tukaj.

K sodelovanju v projektu so kot partnerja povabili Kinološko zvezo Slovenije, ki bo izvajala tudi nadzor, ali muzeji spoštujejo pravila. Nadzor bodo izvajali vodniki reševalnih psov kot "skriti kupci".

Muzealci so pripravili tudi muzejski bonton za lastnike psov, ki ga morajo upoštevati obiskovalci s psi, saj želijo, da je obisk muzeja ali galerije prijetna in varna izkušnja za vse obiskovalce, tudi tiste, ki si njihove ustanove ogledajo sami.

Muzejski bonton za lastnike psov

Vstopijo lahko le psi v spremstvu odrasle osebe, ki plača vstopnino. Dobrodošli so samo primerno vzgojeni, poslušni in ubogljivi psi. Pes mora biti obvezno na povodcu. Lastnik prevzema vso odgovornost. Tudi za morebitno škodo. V primeru, da pes po nesreči opravi potrebo v muzeju, mora lastnik o tem obvestiti osebje muzeja in poskrbeti za čiščenje. Na javna vodstva ali druge aktivnosti, ki jih obišče množica obiskovalcev, vstop psom ni dovoljen. Prav tako lahko muzej omeji vstop za pse ob drugih izrednih okoliščinah in tudi ko to morebiti zahtevajo drugi obiskovalci muzeja. Muzej lahko omeji vstop nevarnim živalim. To so tiste živali, ki ogrožajo okolico zaradi svoje neobvladljivosti oziroma kažejo napadalno vedenje do človeka. (Uradni list ZZZiv-UPB3, 5. člen) Službeni psi lahko vstopijo v muzej kadarkoli, ne glede na izredne okoliščine.

Pred obiskom muzeja priporočajo:

da je pes nahranjen,

da je dobro razgiban,

da je opravil svoje potrebe pred obiskom.

