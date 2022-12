S Slovensko filharmonijo v novo leto

Oglasno sporočilo

Orkester Slovenske filharmonije bo na novoletnem koncertu svoje poslušalce popeljal po francoski glasbeni krajini. Koncert se bo odvil v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma 1. januarja 2023 ob 18. uri. Z Orkestrom Slovenske filharmonije, ki ga bo vodil dirigent David Niemann, bo nastopila mezzosopranistka Fleur Barron. Solistka na klavirju bo Milanka Črešnik.

"Novoletni koncert 2023 bo občinstvo razvajal s francoskim šarmom, prefinjenostjo, strastjo in ekstravaganco. Francoska glasba bo segala od romantičnega Georgesa Bizeta z odlomki iz morda najslavnejše opere Carmen, prek izbora Pesmi poletnih noči Hectorja Berlioza pa vse do ognjevite glasbe Mauricea Ravela in priljubljenih francoskih šansonov Charlesa Aznavourja, Barbare ter Édith Piaf, ki jih bo zapela odlična in atraktivna singapursko-britanska mezzosopranistka Fleur Barron. Dirigiral bo eden najbolj nadarjenih dirigentov svoje generacije, mladi nemški dirigent David Niemann. Obeta se nepozaben večer najrazličnejših stilov in žanrov francoske glasbe," je o novoletnem koncertu povedal Matej Šarc, direktor in umetniški vodja Orkestra Slovenske filharmonije.

David Niemann, ki je svojo glasbeno pot začel kot violinist, danes spada med izjemno obetavne in karizmatične dirigente mlajšega rodu.

Posveča se tako poustvarjanju železnega repertoarja kot tudi sodobnejši glasbi.

Kot dirigent je sodeloval s priznanimi svetovnimi orkestri in ansambli, kot so Nemški simfonični orkester iz Berlina, Ensemble Modern, Mlada nemška filharmonija, Katarski filharmonični orkester, Filharmonični orkester iz Luksemburga in mnogi drugi.

Mezzosopranistka Fleur Barron je zavzeta interpretka komorne glasbe, koncertnih del in opere, njen repertoar pa sega od baročne do sodobne glasbe. Leta 2022 ji je združenje Schubertíada podelilo Schubertovo nagrado, Concertgebouw Amsterdam pa ji je kot nadobudni glasbenici nove generacije podelil naziv Hemelbestormer (Nebeški viharnik) za sezono 2022/23. Njena glasbena udejstvovanja vključujejo koncerte s številnimi priznanimi orkestri, naslovne operne vloge ter recitale po Evropi in Združenih državah.

Poleg že omenjenih skladateljev se bodo na koncertu zvrstila tudi dela Emmanuela Chabrierja, Clauda Debussyja ter nedavno umrlega slovenskega skladatelja in pianista Janeza Matičiča, na katerega je močno vplivalo pariško okolje, kjer se je izpopolnjeval pri sloviti francoski skladateljici Nadji Boulanger, pozneje pa pod vodstvom Pierra Schaefferja deloval v Skupini za glasbene raziskave (Groupe de Recherches Musicales) pri Francoskem radiu.

O koncertnem sporedu si lahko več preberete na spletni strani Slovenske filharmonije: https://filharmonija.si/koncert/francoski-poljub/.