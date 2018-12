Oglasno sporočilo

Vstopnice za ogled najbolj popularnih komedij so POPOLNO DARILO

Popolno darilo ima posebno moč - takoj prižge iskrice v očeh tistih, ki so ga prejeli. S komedijo Špas teatra, ki jo vaš obdarovanec lahko izbere sam, boste podarili "tisto nekaj več": pravo stvar!, veselje, dobro voljo, sproščenost, radost in smeh. Ni lepšega in vrednejšega darila od tega!

Vstopnice lahko posamezniki ali podjetja kupite za svoje obdarovance kot:

Darilno vstopnica - tukaj / (vrednostni bon), s katerim obdarovanec sam izbere predstavo oz. termin

/ (vrednostni bon), s katerim obdarovanec sam izbere predstavo oz. termin Špasno kartica - tukaj , če kupite Špasno kartica v Špas teatru, vam do 24. 12. dodamo 25 % vrednosti

, če kupite Špasno kartica v Špas teatru, vam do 24. 12. dodamo 25 % vrednosti Vstopnico za izbrane predstave v januarju in februarju - tukaj.

Kaj je lahko boljšega od smeha in zabave?

Na oder Špas teatra v KD Mengeš in na naše gostujoče odre po Sloveniji smo letos umestili same svetovne komedije, broadwajske mega uspešnice, ki podirajo rekorde in beležijo največjo gledanost na najbolj opevanih odrih na svetu!

Menopavza: podira rekorde gledanosti - štiri fantastične: Helena Blagne, Zvezdana Mlakar, Urška Vučak Markež in Salomé.

Madagascar: družinski muzikal je hit letošnje sezone, družinski muzikal za vse generacije, Dreamworksova uspešnica na odru!

Dekliščina: seksi komedija z vročim zapletom in ognjemetom, ki bi jo morala videti vsaka ženska. Moški pa tudi, za nova spoznanja!

Pismo rosno, vsega je kriv poštar ...: odlični Boris Kobal zna videti svet s tako smešne plati! Dokazal vam bo, da je poštar kot tajni agent in eden najbolj verodostojnih poklicev na svetu, zagotavljamo uro in pol intenzivne zabave.

Moška copata: priljubljena stand-up komedija Ranka Babića bo imela samo še tri ponovitve! Nepreklicno odhaja z odrov. Moški so nad predstavo navdušeni, ženske se samo smejejo!

Klemen Slakonja & Big Band RTV SLO: Po treh razprodanih dvoranah v Cankarjevem domu Klemen Slakonja in Big Band RTV Slovenije tudi v Mengšu. Pozor! Na razpolago je samo še nekaj vstopnic.

Nakup darilnega programa Špas teatra je enostaven in hiter:

- na spasteater.com. Tu lahko kupite vstopnice za redne predstave (izbrana predstava, datum, lokacija).

- na blagajni Špas teatra v Mengšu (samo tu lahko uveljavljate vse ugodnosti), delovni čas tukaj. Tu lahko kupite Špasno kartico s poljubnim zneskom, darilne vstopnice (splošna, Menopavza in Madagascar) in vstopnice za redne predstave (izbrana predstava, datum, lokacija).

- na prodajnih mestih Eventim. Tu lahko kupite vstopnice za redne predstave (izbrana predstava, datum, lokacija) in darilni bon.

Druga prodajna mesta

Darilno vstopnico (splošna) v vrednosti 22 evrov lahko poleg zgoraj navedenih prodajnih mest kupite tudi v DZS in Kompasovih poslovalnicah, lokacije tukaj.

Darilno vstopnico za Menopavzo in Madagascar v vrednosti 25 evrov lahko poleg zgoraj navedenih prodajnih mest kupite tudi v izbranih DZS (lokacije tukaj) in na blagajni v Mengšu.

Špasno kartico lahko kupite na blagajni v Mengšu, kjer naložite poljubni znesek, na prodajnih mestih v vrednosti 25 evrov ali enostavneje naročite kartico iz domačega fotelja prek e-pošte: vstopnice@spasteater.com.

Prosimo, da ob nakupu preverite pogoje unovčitve in poslovanja.

Veseli december naj bo poln smeha - in zato popoln! Dobrodošli v našem gledališču. Že 21 let!

Naročnik oglasnega sporočila je Špas teater.