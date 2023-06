Poletna muzejska noč na več kot 170 prizoriščih po Sloveniji

Muzeji in galerije so tudi letos pripravili največjo skupno akcijo, poimenovano Poletna muzejska noč. To soboto bo že 21. po vrsti, sodelujoči bodo vrata odprli do polnoči, obiskovalcem bodo razkazali vsebine in jih pospremili z različnimi dejavnostmi. Program je pripravilo več kot 80 muzejev, galerij in drugih zavodov na več kot 170 prizoriščih.

Potem ko so zadnja leta Poletno muzejsko noč koordinirali sodelavci Muzeja narodne osvoboditve Maribor, sta v letošnjem letu koordinacijo prevzela Posavski muzej Brežice z Alenko Černelič Krošelj ter Muzej športa, ki je od leta 2022 organizacijska enota Slovenskega šolskega muzeja, s kustosinjo Majo Hakl Saje.

Največja promocijska akcija muzejev in galerij sicer poteka pod okriljem Skupnosti muzejev Slovenije in je v letošnji izdaji združila več kot 80 sodelujočih ustanov, ki so na več kot 170 prizoriščih po državi pripravile 369 dogodkov. Tudi tokrat se je akciji pridružilo nekaj ustanov, ki sodelujejo prvič.

Od 18. ure pa vse do polnoči

Program bo potekal od 18. ure do polnoči, z njim pa obiskovalce vabijo, da "raziskujejo skrivnostne hodnike muzejev, zgodbe, ki jih pripovedujejo predmeti, se sprostijo ob zvokih glasbe ali zabavajo na delavnicah", kot sta koordinatorici zapisali v spremljajoči knjižici. Izbirali bodo lahko med vodenimi ogledi, delavnicami, koncerti, filmskimi projekcijami, izkustvenimi delavnicami in predstavitvami publikacij. Seznam dogodkov je na Facebookovi strani Skupnosti muzejev Slovenije, objavljajo pa ga tudi sodelujoči muzeji in galerije na svojih spletnih straneh in družbenih omrežjih.

Odprtja novih razstav

Med prireditvami bodo tudi odprtja novih razstav. Pokrajinski muzej Koper je na primer pripravil občasno razstavo ob 110-letnici rojstva primorske operne pevke in pedagoginje Ksenije Vidali (1913−2004). V Muzeju Velenje bodo odprli občasno razstavo Gaberke, ki jih ni več, o istoimenski vasi, ki se je zaradi sprememb okolja zaradi izkopavanja premoga morala in se še bo morala umakniti jezeru, v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu pa razstavo Duh postmodernizma.

V Slovenski kinoteki bodo odprli razstavo Projektorji: Stoletje filmskih naprav. Muzej slovenskih filmskih igralcev v Divači se je akciji pridružil z razstavo stripov Damijana Stepančiča, Pomurski muzej Murska Sobota je med drugim napovedal odprtje arheološke razstave Tišina grobov, Likovni salon Kočevje pa razstavo umetnice Aprilije Lužar. V Medobčinskem muzeju Kamnik bodo odprli razstavo Veselo v Kamnik: V glavnem šestdeseta.