Množični eksodus s festivala: v koloni so čakali več ur #video

Na tisoče obiskovalcev festivala Burning Man v ameriški zvezni državi Nevada se je končno lahko odpravilo proti domu, potem ko so organizatorji festivala v ponedeljek popoldne preklicali prepoved vožnje. Ta je v prejšnjih dneh veljala zaradi izredno težavnih razmer, potem ko je neurje sicer puščavsko pokrajino spremenilo v morje blata.

Organizatorji so obiskovalcem priporočali, naj odhod odložijo za še kakšen dan, da ne bi nastali zastoji, a se je ogromno ljudi vseeno želelo čim prej odpeljati, kar je mogoče videti tudi na posnetkih iz zraka.

V ponedeljek zvečer so tako vsi, ki so želeli zapustiti festival, v svojih vozilih čakali tudi po sedem ur, da so se lahko končno odpeljali.

Mnogi so ob tem zatrjevali, da so prav zaradi izrednih razmer na festivalskem prizorišču doživeli veliko pristnejšo izkušnjo skupnosti. Težavne razmere so obiskovalce povezale, drug z drugim so delili hrano, vodo in zatočišča, so povedali za CNN. "Ko je ljudem poplavilo šotore, so jih k sebi vzeli tisti, ki so prišli z avtodomi," je za CNN dejal eden od obiskovalcev festivala, "smo skupnost, ki v težkih časih stopi skupaj."