Oglasno sporočilo

Že komaj čakaš na tople poletne večere, se nasmehneš ob misli na morje in že skrbno odštevaš dneve do letošnjega oddiha? Izkoristi še zadnje dni in se pripravi na poletje z lahkotnimi obroki Rio Mare, ki jih posebej zate pripravlja kulinarična ustvarjalka in mamica v eni osebi, Ana Žontar Kristanc.

Tokrat Ana za vroče dni predlaga lahkotno in zelo okusno solato s tunino Rio mare Leggero, mlado čebulico, grškim jogurtom in svežimi kumarami. Mmm, zveni naravnost slastno! Recept je za Rio Mare pregledala tudi svetovalka za zdravo prehrano in hujšanje, certificirana nutricionistka Mojca Cepuš. "Navdušena sem nad hitro pripravljeni jedmi, ki zadostijo okusu in nas nasitijo. Pa poglejmo malo bolj natančno sestavine in kdaj ter zakaj je takšen obrok primeren," dodaja Mojca.

Recept za Rio Mare lahko solato z mlado čebulico in grški jogurtom, servirano na kolobarjih sveže kumare, si lahko ogledate na blogu Anina kuhinja. SESTAVINE: 2x Rio Mare tunina Leggero 1x mlada čebulica 2-3 žlice grškega jogurta 1 žlica kremnega sira 1-2 žlici kisa 2-3 rdeče redkvice 1 večja sveža kumara sol po okusu grobo mleti črni poper

Sestavine je pregledala certificirana nutricionistka Mojca Cepuš

"Rio Mare Leggero vsebuje kar 60 % manj maščobe kot običajna tunina Rio Mare. To je dobro, saj ima ena pločevinka le 4,5 g maščob. Manj maščob pomeni tudi bistveno manj kalorij, če pa nas te ne skrbijo, si lahko tunino prelijemo z oljčnim oljem iz slovenske Istre, ki zaradi svoje kakovosti pobira največja svetovna priznanja,« uvodoma pojasni Cepuševa.

Če si želiš še dodatno obogatiti jed in si zagotoviti zdrav obrok, pa Mojca dodaja: "Ker sem močan zagovornik rednega uživanje zelenjave, bi poleg redkvic, kumare in mlade čebule priporočila, da obroku dodate še pest rukole in pest vodne kreše. S tem bomo v telo vnesli še nekaj dodatnega magnezija, kalija in prehranskih vlaknin."

Z lahkotnim obrokom boš naravnost skočila v poletje

Predlagan recept pa vsekakor svetuje kot lahko večerjo med hujšanjem: "Kadar hujšamo, je takšen obrok odličen za večerjo. Izpustimo le kremasti sir in ne dodamo olja in tako omejimo kalorično vrednost obroka."

Prav tako je recept z minimalnimi korekturami lahko primeren za vzdrževanje telesne teže: "Če vzdržujemo težo, dodamo 150 g kuhanega prosa (80 g surove teže) ali ječmenove kaše. Zavedajmo se, da so ogljikovi hidrati nujni za dobro delovanje možganov. Prav tako redno uživanje ogljikovih hidratov čez dan pomaga preprečevati prenajedanje zvečer."

Ob športnih aktivnostih obroku dodaj pest stročnic

Športnikom in tistim, ki se ukvarjate z različnimi športnimi aktivnostmi, Mojca svetuje nadgradnjo obroka: "Obroku dodamo 300g kuhanega fižola, čičerike ali leče. S tem povečamo že tako velik delež beljakovin v obroku. 15 g smo dobili iz ene pločevinke tunine Rio Mare Leggero, 6 ali 7 g iz grškega jogurta in kremnega sira in 7 g iz fižola. Skupaj kar okoli 29 g beljakovin. S tem smo v telo vnesi vse esencialne aminokisline, prav tako pa je količina beljakovin ravno pravšnja, da jih telo dobro izkoristi."

"Ker se takšen obrok je hladen, ga lahko nesemo s seboj na delovno mesto za malico ali kosilo," še namigne Cepuševa.

