Z nami je vedno LUŠTno!

Blagovna znamka LUŠT, pod katero v trgovinah najdete slovenski PARADIŽnik, letos obeležuje deseto leto. LUŠTno zgodbo pišejo že od leta 2012, ko smo na policah naših trgovin prvič zagledali v Sloveniji pridelan paradižnik LUŠT. Njihova družina se je skozi leta širila na prav vseh vidikih; od širitve in novogradnje rastlinjaka do povečanja nabora pridelanih sort paradižnika, ne smemo pa izpustiti niti zagotavljanja delovnih mest lokalnim prebivalcem. Del njihove LUŠTne družine ste tudi vsi vi, ki jih spremljate ali pa se pridružujete njihovi LUŠTni poti.

Družina LUŠTnih, svežih, sočnih in okusnih paradižnikov je za vas na voljo skozi vse leto! Uživajte v okusu paradižnika, ki se ga spomnite iz svoje mladosti.

Majhni, srednji, podolgovati, okrogli, rdeči, črni, rumeni … ne glede na to, kakšne oblike ali barve so, LUŠTno družino sestavljajo vsi raznovrstni paradižniki. Kot pravijo, si družine ne moremo izbrati – izberemo pa si lahko aktivnosti, ki jih počnemo skupaj. Oni družno pridelujejo paradižnik LUŠT, zato da lahko vi z vašimi bližnjimi v njem uživate ob skupnih obrokih.

Nič ni lepšega kot preživljanje časa s toplino obdanimi trenutki ob naših najbližjih, s sveže pridelanimi paradižniki LUŠT, ko nas zunaj obdaja zimska idila, kajneda?

Paradižnik v zimskih mesecih pridelujejo na integriran in do okolja prijazen način s pomočjo Sistema za zimsko vzgojo. Ta vključuje do okolja prijazen in kompleksen sistem ogrevanja s soproizvodnjo elektrike ter prečiščevanje izpuhov. Nastali CO2 tako uporabijo za hrano LUŠTnih rastlin, ki ga prek fotosinteze pretvorijo v kisik. Sistem zimske vzgoje paradižnika vključuje tudi osvetljevanje in do okolja prijazno zatemnjevanje rastlinjaka čez zimo, ko so dnevi krajši in ni dovolj svetlobe. Tako so preprečili večje svetlobno onesnaževanje, rastlinam pa zagotavljajo dovolj svetlobe za okusen in kakovosten lokalni pridelek v delu leta, ko je zunaj mraz in sneg in pridelava sicer ni mogoča.

Sadike paradižnika so vzgojene iz gensko nespremenjenih semen, zasadili pa so jih že septembra, zato da lahko vi uživate v svežih, sočnih in okusnih paradižnikih skozi vse leto. Za opraševanje cvetov poskrbijo čmrlji, ki so hkrati tudi živi dokaz, da pri pridelavi ne uporabljajo škodljivih preparatov za škropljenje, saj bi čmrlji v nasprotnem primeru zagotovo poginili. Ob pojavu morebitnih škodljivcev zanje poskrbijo njihovi naravni sovražniki, ki jih naselijo v rastlinjak. V LUŠTni družini je tako zares vedno naravno(st) živ(ahn)o!

Pozimi lahko izbirate med paradižniki iz njihove zimske družine svežih paradižnikov. Za vas so na voljo Mali grozdasti paradižnik LUŠT, Slivov paradižnik LUŠT, Češnjev paradižnik LUŠT in LUŠTek – mešanica pisanih češnjevih paradižnikov, ki jih obožujejo tudi otroci! Vsak vaš družinski član zagotovo najde nekaj za svoj okus! Poskusite.



