Vitaminski napitek, ko potrebujemo več kot le kozarec vode

Oglasno sporočilo

Osvežujoče vitaminske napitke nam sedaj ponuja priljubljena znamka bombonov Vitergin. Nas je napitek prepričal z zdravimi sestavinami in slastnimi sadnimi okusi!

Novi vitaminski napitki Vitergin sledijo sodobnim smernicam zdrave prehrane, zato so sladkani samo z rjavim sladkorjem. Vsebujejo pravo sadje v prašni obliki, samo naravne arome in kar 9 ključnih vitaminov. Poleg tega ne vsebujejo umetnih barvil, njihova barva je zgolj posledica vsebnosti vitamina B2 in beta karotena. Na voljo so v treh sadnih okusih. Izbirate lahko med poživljajočo limono, slastno pomarančo in eksotičnim ananasom.

Vitaminski napitki Vitergin so primerni za vso družino. Priprava napitkov je tako enostavna, da je praktična tudi za na pot: tri žličke napitka stresete v kozarec vode ali stekleničke, premešate in že se lahko odžejate z osvežujočim napitkom polnim vitaminov in sadja.

Že samo z dvema kozarcema napitka Vitergin boste zadostili dnevni potrebi po devetih ključnih vitaminih. Za otroke mlajše od 12 let pa bo dovolj že en kozarec napitka. Vitaminski napitek Vitergin si zato privoščite vselej, ko potrebujete za osvežitev več kot le kozarec vode.

Vitaminske napitke Vitergin lahko kupite v vseh bolje založenih prodajalnah. V ponudbi so manjša 200 g pakiranja v praktičnih dozicah, ki jih lahko ponovno napolnite z refilom, ki je na voljo v 1000 g vrečkah.