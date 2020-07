V trendu: mali aparat za točeno pivo doma

Oglasno sporočilo

Pivoljubi, tu je nova dimenzija užitka v udobju domačega doma. Aparati za točeno pivo THE SUB pričarajo kozarec ohlajenega, popolno natočenega piva.

Izkušnja je enaka kot v baru, še boljša, ker točeno pivo spijete kar v domačih copatah na kavču - ob ogledu dobrega filma ali športne tekme. V prodaji v spletni trgovini Runda sekunda, ki je pravi raj za pivoljubce, so na voljo tri različne naprave. Dejstvo je, da si pred nekaj časa v Sloveniji nisi mogel kupiti aparata za točeno pivo. Lahko si kupil "mašino" za kavo ali "smoothie maker", ne pa aparata za točenje piva, ki je ta hip zelo iskan.

Točilna naprava pričara kozarec ohlajenega piva doma

Največja naprava Blade sprejme osemlitrske sodčke piva, manjši napravi THE SUB ali pa THE SUB Compact pa dvolitrske sodčke piva. Izbira barv naprav je pestra. Na fotografiji je krasna rdeča naprava THE SUB Rouge edition, obstajajo pa tudi bela, črna, modro-siva, Heineken edition, metalik rdeča ... Za vsak okus, za vsako kuhinjo, za vsako teraso, za vsak prostor za druženje.

Veliko nas zagotovo prisega na ravno prav ohlajeno pivo v kozarcu. Dobra novica je, da ti na točeno pivo zdaj ni treba hoditi v lokal, ampak si ga preprosto, ko to želiš, ob katerikoli priložnosti in uri, privoščiš kar doma.

Preberi, kako deluje aparat THE Sub za točeno pivo

V izbrani aparat se vstavi t. i. "torp" sodčke. Ti so prilagojeni prav za te aparate, ki sodček ohladijo na neverjetni dve stopinji Celzija. Kozarec le postavite pod kot 45 stopinj in z ročko na aparatu nalijete zlato tekočino. Naprave so varčne in ne porabijo veliko električne energije, niti ne zavzamejo veliko prostora. Po nakupu naprave je pred vami pravo gurmansko testiranje različnih okusov sodčkov piva, ki jih lahko dobite v prej omenjeni spletni trgovini Runda sekunda. Imajo pestro izbiro in ves čas dobre akcije. Znamke, ki jih lahko kupite: Heineken, Desperados, Tiger, Kaltenhausen, Birra Moretti, Sol, Edelweiss, Gösser ...

Naroči na dom tudi osvežilno pijačo

Kaj je prva asociacija ob poletni vročini? Osvežilna pijača. Primerno ohlajena, morda rahlo mehurčkasta in ravno pravšnjega okusa – a ne presladka. Poleg piva in aparatov za točeno pivo doma te v spletni trgovini Runda sekunda čakajo tudi tvoje najljubše blagovne znamke pijač.

Naročnik oglasnega sporočila je Pivovarna Laško Union.