Uživajte v vrhunski kavi pri vas doma

Oglasno sporočilo

S prihodom hladnih dni vse več časa preživimo doma, v Sloveniji je lansiran nov način uživanja v vrhunski kavi – STARBUCKS pri vas doma. Kupite lahko kavne kapsule, ki so združljive z NESCAFÉ® Dolce Gusto® aparati in na ta način prenesete užitke ob pitju najkakovostnejših okusov kave iz kavarn – k vam domov.

Vsi ljubitelji kave z izbranim okusom, lahko po novem uživajo v liniji kapsul STARBUCKS BY NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® ki združuje 6 edinstvenih proizvodov – tri espresse in tri napitke z mlekom.

Leta osredotočenega dela in strokovnosti so obrodila sadove v obliki spektra okusov iz linije STARBUCKS Roast Spectrum. Vsakemu zrnu kave je potrebno edinstveno ravnotežje temperature in časa, da bi doseglo svoj lastni vrhunec arome, kislosti, oblike in okusa.

V svetu kave se razlikujejo tri vrste praženja:

Blonde Roast : Mehkega in blagega okusa, kave STARBUCKS z lahkotno praženimi zrni prinašajo ugoden ter bogat okus z blagimi občutki lahkotnega praženja.

: Mehkega in blagega okusa, kave STARBUCKS z lahkotno praženimi zrni prinašajo ugoden ter bogat okus z blagimi občutki lahkotnega praženja. Medium Roast : Naše kave s srednje praženimi zrni so blage in uravnotežene in prinašajo rahlo pikanten okus kave srednje močne arome in dobro praženih zrn.

: Naše kave s srednje praženimi zrni so blage in uravnotežene in prinašajo rahlo pikanten okus kave srednje močne arome in dobro praženih zrn. Dark Roast: Naše kave s temno praženimi zrni so polnega okusa in močne, odlikujejo jih močne arome in značilna esenca intenzivnega praženja.

Po skoraj petih desetletjih iskanja, mešanja in praženja smo našli drugi, predrzno nežni espresso STARBUCKS BLONDE Espresso Roast. Ta posebna mešanica zrn iz Latinske Amerike je skrbno pražena tako, da iz zrn primami sladke, živahne odtenke. Je nežna in uravnotežena, zato je odlična z mlekom - tako klasični espresso napitek postane posebno žameten in nima ostrega okusa po praženju.

Izhodišče vseh espresso napitkov, ki jih pripravljamo za vas. Leta 1975 se je začela naša pot do popolne kombinacije zrn in praženja STARBUCKS Espresso Roast. Recept za karamelno sladkost je tako izpopolnjen, da ga ni bilo treba nikoli spreminjati.

STARBUCKS Single origin Colombia je nastala jer smo od nekdaj imeli radi kolumbijsko kavo. Na to se najbolj spomnimo na poti na plantaže kave, ko se vozimo po nepredvidljivih prašnih cestah ob gorskih previsih na eni strani in nekaj tisoč metrskih prepadih na drugi. Okrogla zrna, njihova sočnost in značilen priokus oreškov te 100-odstotne kolumbijske kave so za nas vredni te poti.

Če imate raje mlečne napitke, izberite bogat STARBUCKS Cappuccino, popoln in dobro poznan iz naših kavarn, blag in kremast STARBUCKS Latte Macchiato ali pa se prepustite popolnosti okusa mleka in karamelе s STARBUCKS Macchiato Caramel.

S to linijo proizvodov se nadaljuje globalna težnja podjetja pri stoodstotnem etičnem nakupu kave v sodelovanju z ekološko organizacijo Conservation International.

Vse kapsule so dostopne v pakiranjih po 12 kapsul in jih lahko poiščete v prodajalnah Mercator, Spar, Tuš, Jager, Leclerc, Mimovrste, Tutto Capsule, Shoppster.

Privoščite si najboljši okus kave STARBUCKS v svojem domu s pomočjo kapsul za kavo, primernih za uporabo z aparatom za kavo NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

Naročnik oglasnega sporočila je Nestle Adriatic