Unikatne dobrote iz Prekmurja: to je najbolj sočna in okusna nagradna igra tega leta

Si lahko predstavljate toplejši del leta brez paradižnika? V taki ali drugačni obliki, velik kot volovsko srce ali droben kot češnja, rumen ali klasično rdeč, je njegova priljubljenost izjemna. Z razlogom! Zagotovo ni veliko plodov, ki vsebujejo toliko dragocenih snovi, kot jih vsebuje paradižnik, povrhu vsega pa so še tako okusni! Paradižnik uvrščamo med najbolj razširjene vrtnine, saj ga poznajo in uporabljajo v prav vseh svetovnih kuhinjah.

Lahko ga uporabljamo na vse mogoče načine. Na katerega pa prisegate vi? Ga raje jeste surovega, kuhanega, pečenega, pasiranega? Želite z nami deliti vaše ideje ali vam jih je zmanjkalo in iščete nov, sočen ter okusen navdih? V obeh primerih ste na pravem mestu!

Ko gre za paradižnik, lestvico kvalitete pri nas že vrsto let postavlja prekmurska znamka LUŠT, ki jim na tem področju ni para. Slovenkam in Slovencem ponujajo svež, sočen, domač in okusen paradižnik, vzgojen z ljubeznijo, z rdečimi in dišečimi paradižniki LUŠT pa si lahko odlično popestrite vsakdanje obroke, piknike ali druga slavja.

Ponedeljki bodo sočni in sveži

V podjetju Paradajz, d. o. o., in hčerinskem podjetju Friško, d. o. o., kjer pridelujejo LUŠT-en paradižnik in nas, ljubitelje tega rajskega sadeža, razvajajo že deseto sezono, so za vse navdušence pripravili zanimive aktivnosti, v katerih se boste učili novih načinov priprave jedi z paradižnikom, z malo sreče pa v nagradni igri osvojili tudi LUŠT-ne nagrade.

Šest prihajajočih ponedeljkovih večerov od 24. maja 2021 naprej bo še posebej sočnih in dišečih. Vsak ponedeljek bo namreč na voljo nova, LUŠT-na kuharska oddaja pod taktirko znanega igralca Gorazda Žilavca, v kateri ne bo manjkalo pozivnih vibracij. Pridružite se Gorazdu ob pripravi jedi z LUŠT-nim paradižnikom, sodelujte v nagradni igri in se potegujte za LUŠT-ne nagrade! Naj tudi v vaši kuhinji postane LUŠT-no!

"Skupaj bomo kuhali, pekli, sekljali in pasirali!"

In kaj boste lahko videli v oddajah? "Pestro bo. Skupaj bomo kuhali, pekli, sekljali, pasirali. Nič se ne bojte, če niste mojstri v kuhinji. Pripravljali bomo takšne recepte, ki jih bo znal poustvariti vsak," odgovarja in napoveduje priljubljeni, v Murski Soboti rojeni, slovenski igralec – Gorazd Žilavec.

Vsestranki igralec bo z vami vsak teden delil nove recepte, ki bodo zbrani na tej strani. Svoje pa lahko prispevate tudi vi.

Kako sodelovati v nagradni igri? Kuhajte z Gorazdom tudi vi! Delite z nami svoj posnetek priprave jedi z LUŠT-nim paradižnikom. Naložite jih prek tega obrazca, podjetje iz Prekmurja pa jih bo delilo na njihovem Facebook in Instagram profilu, kjer boste zbirali všečke in se potegovali za LUŠT-ne nagrade. Všečke lahko zbirate do ponedeljka, 5. 7. 2021 do 12. ure, ko bodo posnetke z največ všečki LUŠT-no nagradili.

LUŠT-ni kuharski paketi!

Glavni nagradi predstavljata plinski žar Weber (nagrado podarja Kralj žara) in velika knjiga receptov s paradižnikom, v nagradnem "bobnu" pa so še denimo naslednje nagrade: multimiks različnih sort paradižnika, LUŠT-ni predpasniki, majice (LUŠT-na bejba, LUŠT-en frajer), kuhalnice LUŠT, zabojček Malega LUŠT-a.

Vsi sodelujoči bodo sicer prejeli Grozdasti paradižnik LUŠT 4 kos in kuhalnico LUŠT

Po novem LUŠT-no celo leto

Ameriška pisateljica Laurie Colwin je nekoč zapisala: "Svet brez paradižnika je kot godalni kvartet brez violine." Mi se z njo še kako strinjamo. Dejstvo je, da paradižnik ni zgolj okusen, temveč tudi zelo zdrav. Pa ste vedeli, da sicer po novem v podjetju Paradajz LUŠT-en paradižnik pridelujejo kar celo leto? Po zaslugi njihove nove naložbe nas s svežim, sočnim in okusnim paradižnikom razveseljujejo tudi pozimi.

Paradižnik pozimi pridelujejo v lani zgrajenem rastlinjaku v kraju Mala Polana, v občini Velika Polana, rojstnem kraju pisatelja Miška Kranjca, poznanem po Povesti o dobrih ljudeh. V rastlinjaku v Renkovcih pridelava poteka s pomočjo geotermalne energije. To omogoča sajenje sadik že v januarju in obiranje paradižnikov od aprila do konca leta. V novem rastlinjaku v Mali Polani sadike sadijo oktobra in obirajo paradižnike od decembra naprej. To jim omogoča sistem za zimsko vzgojo

Ne spreglejte črnih in zelenih zabojčkov: za vsak okus se nekaj najde!

Da vsak izmed vas najde nekaj za svoj okus, lahko izbirate med grozdastim paradižnikom LUŠT, malim grozdastim paradižnikom LUŠT, velikim paradižnikom LUŠT, slivovim paradižnikom LUŠT, češnjevim paradižnikom LUŠT in LUŠT-ekom – pisano mešanico češnjevih paradižnikov.