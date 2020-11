Trije vrhunski športniki in trije odlični recepti

Oglasno sporočilo

V minulih mesecih so v novi kampanji za priznano blagovno znamko Rio Mare moči združili trije vrhunski športniki, najhitrejša Slovenka Maja Mihalinec , sinonim slovenskega boksa Dejan Zavec in jadralski šampion Vasilij Žbogar . V nadaljevanju razkrivamo tri odlične recepte, na katere prisegajo naši šampioni, saj jim pomagajo ostati v formi in so obenem izjemnega okusa.

Vrhunski športniki se zavedajo, da tako v športu kot na krožniku uspeh krojijo podrobnosti, zato so Maja, Vasilij in Dejan za vse športne navdušence pripravili preproste vaje za vadbo doma, razkrivajo pa tudi svoje najljubše recepte s tunino Rio Mare. Pridružite se jim pri kulinaričnem ustvarjanju ter v družbi najboljših poskrbite za dnevno dozo gibanja in dobrega počutja. Dodaten bonus je, da redna fizična aktivnost v kombinaciji s kakovostno prehrano krepi imunski sistem, s tem pa tako telo kot misli razbremeni vseh napetosti.

Hitri prigrizek za najhitrejšo Slovenko

Vrhunska atletinja Maja Mihalinec nam je v pogovoru zaupala, da je zanjo ustrezna prehrana prvi korak do učinkovitega treninga in uspeha na tekmovanjih. Kot ljubiteljica dobre hrane si po treningu z veseljem pripravi okusen in hranilen obrok, v katerega pogosto vključi tudi odlično tunino Rio Mare Leggero. In kaj je njena kuharska skrivnost? "Kuhati sem se 'skrivaj' naučila z opazovanjem mami, med študijem v ZDA pa sem morala svoje znanje tudi praktično izpopolniti. Danes na mojem jedilniku skoraj ni kuhanega obroka, ki ne vsebuje olivnega olja in soli," nam je zaupala.

Maja z veseljem ustvarja tudi v kuhinji, zato nam je zaupala recept za slasten in enostaven prigrizek ‒ tunino z brokolijem in hrustljavimi krutoni, za katero boste potrebovali:

1 pločevinko tunine Rio Mare Leggero (60 g),

100 g cvetov brokolija,

40 g majoneze,

manjši kruh,

sol.

Preverite postopek priprave tukaj in uživajte v slastni in zdravi malici.

Pripravite si obrok prvakov

Svoj skrivni recept za moč nam je zaupal tudi Dejan Zavec, najboljši slovenski boksar, ki si tudi po končani karieri ne predstavlja življenja brez športa. Mr. Simpatikus, kot ga kličejo oboževalci, pravi, da so mu prav neštete ure treningov vselej omogočile, da se je v vsakem trenutku pravilno odločil. Kakšen pa je njegov recept za vzdrževanje forme? "Ne razmišljaj, kaj boš jutri počel. Naredi že danes ali takoj, ko ti to čas ali situacija dopuščata," odgovarja Dejan.

Že v času aktivne kariere se je, poleg boksarskega ringa, spretno vrtel tudi v kuhinji, svoj kuharski talent pa je še dodatno nadgradil v zadnji letih. Pogosto si pripravi hranilno beljakovinsko solato z ješprenjem, tunino Rio Mare Natura, sirom in zelenjavo, ki jo vzame s seboj in si jo privošči takoj po treningu. Za pripravo boste potrebovali:

2 pločevinki tunine Rio Mare Natura (56 g),

80 g ješprenja,

80 g sira grojer,

1 bučko,

1 korenček,

1 manjši por,

30 g ekstra deviškega oljčnega olja,

6 orehovih jedrc,

sol.

Odkrijte postopek priprave tukaj.

Osredotočenost in okusen obrok

Morje je za nasmejanega Primorca Vasilija Žbogarja več kot samo morje ‒ je njegova športna arena, sovražnik in velika ljubezen. Vasilij že dve desetletji kraljuje slovenskemu in svetovnemu jadranju, skrbno izbrana prehrana pa je del njegovega vsakdana. Kot vrhunski športnik ima pet ali šest obrokov dnevno, sestavljeni pa so iz približno 60 odstotkov beljakovin in 40 odstotkov ogljikovih hidratov. Kaj pa je njegov najljubši obrok? "Najraje imam ribo, lahko v pečici ali na žaru. Brez dodatkov, samo da je sveža in to je to," je povedal Vasilij in dodal, da kot hitrejšo različico v svoje obroke velikokrat vključi tunino Rio Mare, saj je odličen vir hranilnih snovi.

Vsem, ki so veliko na poti in jim že zmanjkuje idej za uravnotežene obroke, Vasilij priporoča okusno hladno omleto s čebulo, krompirjem in tunino. Za pripravo boste potrebovali:

1 pločevinko tunine Rio Mare Leggero (60 g),

2 jajci,

2 krompirja,

1 čebulo,

20 g ekstra deviškega oljčnega olja,

vejico peteršilja in sol.

Pripravo okusne omlete preverite tukaj.

V formi z Rio Mare Jadralski šampion Vasilij Žbogar, najhitrejša Slovenka Maja Mihalinec in sinonim slovenskega boksa Dejan Zavec so združili moči v novi kampanji za globalno znano blagovno znamko tunine Rio Mare. Ta spodbuja funkcionalno prehranjevanje ob športni aktivnosti, zahvaljujoč izdelkom Rio Mare Leggero in Rio Mare Natura, ki so bogati z beljakovinami, vitaminom B12 in fosforjem. Popolna izbira so za vse, ki želite biti v formi in se počutiti lahkotno, ne da bi se ob tem odrekli dobremu okusu. Za več informacij obiščite spletno stran V formi z Rio Mare.

