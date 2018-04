Tomaževa kuharska knjiga ponovno navdihuje z najokusnejšimi recepti

Kuharska knjiga Tomaža Kavčiča je že navdušila številne kuharske navdušence po Sloveniji, zato so se v Lidlu Slovenija odločili, da letos spomladi ponovijo akcijo in ljubiteljem kuhanja ponovno dajo možnost, da svoj kulinarični navdih poiščejo v knjigi receptov enega najbolj priljubljenih kuharskih mojstrov.

Oglasno sporočilo

Kuharska knjiga z naslovom TOMAŽ – kuharski navdih za vsak dan ponuja 92 okusnih receptov, ki sledijo načelu preprostosti, lokalnega in tradicionalnega in nagovarjajo tako izkušene kuharje kot tiste, ki svoje kuharske veščine šele razvijajo.

Knjiga bo Lidlovim kupcem ponovno na voljo od 12. 4. 2018 do 17. 5. 1018 oz. do razprodaje zalog. Pridobite jo lahko z zbiranjem kuponov, ki jih prejmete ob vsakem nakupu nad 20 €, za 5 kuponov pa prejmete knjigo najodličnejših Tomaževih receptov.

Kupone lahko zbirate od 12. 4. 2018 do 10. 5. 2018 in jih unovčite do 17. 5. 2018 oz. do razprodaje zalog. Zbirajte kupone in si zagotovite, da nikoli več ne ostanete brez kuharskega navdiha.

Tomaž svetuje, kako pripraviti ajdove štruklje

Za odlične ajdove štruklje, ki jih mora znati pripraviti vsaka gospodinja, potrebujete:

500 g ajdove moke

100 g pšenične bele moke

6 dl vodesol500 g skute

2 jajci

4 žlice smetane

krušne drobtine

maslo

Ajdovo moko presejete v skledo in jo poparite z osoljeno vodo. Dodajte belo moko ter dobro pregnetite. Testo razvaljajte na debelino 1 cm. Razžvrkljajte jajci in dodajte skuto. Nadev nato premažite na testo, po vrhu dodajte še smetano. Testo nato zavijte v mokro krpo, ki ste jo pred tem posuli z drobtinami in jo potopite v slan krop ter kuhajte 20 min. Štruklje nato odvijete, narežete na rezine in jih potresete z drobtinami, ki ste jih prej popražili na maslu. Dober tek!

Več o akciji si lahko preberete TUKAJ.