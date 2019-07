Sveži in lahki recepti, ki jih morate preizkusiti

Poletje je čas za nove in sveže okuse, predvsem pa je to čas bogate ponudbe lokalnih in svežih sestavin. Predstavljamo vam nekaj receptov, s katerimi bodo vaša poletna kulinarična doživetja še bolj zabavna in predvsem okusna.

Foto: Getty Images V tem obdobju težko najdemo izgovore za to, da so naše jedi dolgočasne, saj je narava v tem letnem času še kako radodarna in nam tako omogoča, da se lahko bolj predamo raznolikosti. Kljub temu pa je pomembno, da v trgovini izberemo preverjene in sveže sestavine in da s pravilnim shranjevanjem omogočimo daljšo in boljšo obstojnost.

Brez kompromisov – kupujte sveže

V trgovinah Lidl Slovenija omogočajo prav to – svežino, ki jo zagotavljajo z rednim preverjanjem. Zaposleni v trgovinah vsako uro vestno preverjajo svežino in tako zagotavljajo primerno kakovost. Z dnevnimi nadzori v celotni dobavni verigi je poskrbljeno, da sta sadje in zelenjava neoporečna, kupci pa ste zadovoljni, kar je pokazala tudi raziskava Brand Tracker (2017), kjer ste potrdili, da ste s kakovostjo in svežino sadja ter zelenjave najbolj zadovoljni prav v trgovinah Lidl Slovenija.

Visoki standardi izjemnih pridelovalcev, s katerimi sodeluje Lidl Slovenija, cenijo poštenost in zanesljivost. To se odraža na vseh področjih, tudi na svežini. V Lidlu vam ‒ z enostavnim nakupom in nizkimi cenami ‒ vseskozi zagotavljajo pestro izbiro izdelkov, ki nudijo preprosto več: več izbire, več kakovosti, več časa ter sedaj še preprosto več svežine za vas.

Kako pravilno shranjevati sadje in zelenjavo

Da bo čim več časa sveže, pa je pomembno, da kupljeno sadje in zelenjavo pravilno shranimo – nekatere stvari sodijo v hladilnik, druge bodo bolj obstojne in okusne, če jih pustimo na prostem. Pri tem naj velja zlato pravilo, da sadje in zelenjavo ločimo. Etilen, ki je bolj prisoten v sadju, namreč pospešuje zorenje.

Foto: Getty Images

Katere sestavine sodijo v hladilnik?

V ustrezen prostor v hladilniku sodijo solate, bučke, kumare, brokoli, cvetača, korenje, špinača in paprika.

Na prostem, po možnosti v temnejšem prostoru, pa shranjujemo čebulo, česen, krompir in paradižnik.

Pomembno pravilo pri zlaganju živila v hladilnik: hladilnika nikoli ne naložimo do konca, s čimer zagotovimo nemoteno kroženje zraka. Na ta način ohranjamo konstantno temperaturo, ki je osnova za ohranjanje svežine vaše hrane.

Tudi pri sadju obstajajo posebna pravila: jagode, češnje, borovnice in drugo jagodičevje sodijo v hladilnik, prav tako zrele breskve, nektarine in marelice. Na splošno pa velja, da bo narezano sadje dlje časa zdržalo na hladnem kot na polici na sobni temperaturi.

Na prostem lahko počakajo jabolka, hruške, banane in seveda citrusi.

Majhni triki za podaljšanje svežine Foto: Getty Images SOLATA: Glavo solate v celoti ovijte v papirnato brisačo, saj papir absorbira vlago. Vaša solata pa na tak način ostane sveža dlje časa. JAGODIČEVJE: Operite ga z mešanico jabolčnega kisa in vode (v razmerju 1 : 10). Kis pomaga pri ohranjanju svežine jagodičevja, ker pa v mešanici prevladuje voda, okus ostane nespremenjen. Jagodičevje nato shranite v hladilnik. BANANE: Vrh šopa banan (bananino krono) ovijete s tršim papirjem ali folijo in banane hranite na sobni temperaturi. To jim podaljša svežino tudi do pet dni. BROKOLI: Brokoli je še ena tistih zelenjav, ki zelo hitro izgubijo svežino. Če jo želite ohraniti dlje, ga hranite v hladilniku v odprti posodi. Še pred tem pa ga zavijte v vlažno krpo, da vpije nekaj vlage in tako ostane svež dlje časa. ZELIŠČA: Narezana zelišča postavite v kozarec z vodo in ga pokrijte z vrečko, ki jo na odprtino kozarca pritrdite z elastiko. Najbolje je, da kozarec postavite v hladilnik, in zelišča bodo še dolgo ostala sveža. Če kljub skrbnemu shranjevanju ugotovite, da živil nikakor ne boste uspeli pravočasno uporabiti, jih zamrznite, spremenite v slastne sladolede, vložite ali skuhajte marmelade in zelenjavne mezge.

Recepti, s katerimi se boste razvajali poleti

Sveže sestavine iz Lidla že imate, zdaj je prišel čas, da se predate pisanim kulinaričnem doživetjem. Na spletni strani lidl.si smo pobrskali po aktualnih receptih in za vas izbrali tri, ki vam bodo že po prvem grižljaju nedvomno zlezli pod kožo.

Sestavine za 4 osebe:

2 veliki kumari

sok 1 limone

sesekljan čili

sesekljana stroka česna

sol

poper

oljčno olje

1 žlička sesekljane mete

200 g kisle smetane

Priprava:

Kumare narežemo na rezine, posolimo, popopramo in pokapamo z oljem. Ločeno zmešamo smetano, limonov sok, čili, sol, poper, malo oljčnega olja in mete ter vse skupaj prelijemo čez kumare.

Sestavine za 2 osebi:

4 kosi ajdovega kruha z orehi

1 breskev

1 velika pest rukole

2 žlici skute

1 limeta

sveža bazilika

sol

poper

olje

olupljene pistacije

Priprava:

Kruhke naoljimo in popečemo na suhi, po želji rebrasti ponvi na obeh straneh. Skuto, žličko sesekljane sveže bazilike, malo limetine lupinice, malo soli, popra in nekaj kapljic limetinega soka dobro zmešamo. Breskev narežemo na rezinice. Rukolo operemo in osušimo. V kozarcu dobro zmešamo 4 žlice olja, 3 žlice limetinega soka in malo soli in popra, nato pa s prelivom prelijemo rukolo ter breskev. Na popečene kruhke namažemo skutin namaz. Na namaz razporedimo rezine breskve in rukolo. Na vrh razporedimo nekaj sesekljanih pistacij, malo popopramo in postrežemo.

Sestavine:

300 g malin (zmrznjenih)

200 g grškega jogurta

1 vaniljev sladkor

1 –2 žlici sladkorja (lahko izpustite)

Lahko dodate tudi nekaj koščkov temne čokolade z malino

Priprava:

V mešalniku dobro zmešamo maline, jogurt, vaniljev in navadni sladkor. Dodamo na drobne koščke nasekljano čokolado (če želimo), premešamo in nalijemo v modelčke za lučke. Zamrznemo. Sladoled lahko vlijemo tudi v manjšo posodico in zamrznemo. Preden ga postrežemo, naj nekaj minut stoji na sobni temperaturi.