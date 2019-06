Ste prepričani, da poznate pravi recept za carbonaro?

Foto: Getty Images Italijanska kuhinja velja za eno od najbolj priljubljenih po vsem svetu. Iz preprostih sestavin so se razvili recepti, ki danes veljajo za sinonim mediteranske kulinarike.

Italijanske jedi so univerzalne in svoje mesto najdejo v številnih domovih po vsem svetu, posebno vlogo imajo tudi v našem vsakdanu. In čeprav smo recepte za najrazličnejše kombinacije s "pašto" dobili še od naših mam ali non, ni nujno, da obvladamo izvirne.

Italijanske specialitete v domači kuhinji

Poleti se naši jedilniki spreminjajo – hitre rešitve za na morje ali malo lažji obroki za vsakdan. Pobrskali smo po recepturah dveh legend v italijanski kulinariki: carbonara in parmigiana.

Prvo predlagamo kot odlično rešitev za hitro kosilo ali večerjo, tudi na morju. Gospa parmigiana pa je odlična jed za poletno gurmansko razvajanje, v kateri glavno vlogo prevzamejo edinstveni jajčevci.

Carbonara

Gre za značilno jed pokrajine Lazio, recept zanjo se je v kuharskih knjigah prvič pojavil leta 1944. Največja napaka pri številnih različicah priprav te zelo priljubljene jedi je uporaba smetane za kuhanje. Ko boste izbirali testenine, se osredotočite predvsem na daljše, zmagovalna izbira so torej nedvomno špageti.

Foto: Getty Images Sestavine:

350 g špagetov

30 g naribanega ovčjega sira

2 rumenjaka

Sol in poper

120 g posušene slanine

20 g naribanega parmezana (ni obvezno)

Priprava:

Slanino narežete na trakove. V skledi z ročno metlico pomešate rumenjake s parmezanom in 40 g vode, dokler ne dobite kremne zmesi. Na koncu dodate še sol in poper.

Špagete skuhajte po navodilih na embalaži, vmes v ponvi počasi prepražite slanino. Kuhane testenine odcedite in jih postavite v stekleno skledo ter vanje najprej takoj primešate slanino.

V špagete nato na hitro vmešajte jajčno zmes in pazite, da se ne naredijo grudice. Šagete takoj postavite v krožnike in potresite z ovčjim sirom.

Tudi parmigiana je zelo priljubljena in hkrati zelo enostavna poletna jed, ki naj bi izvirala bolj z juga Italije, predvsem z območja Sicilije in Kampanje. Eno različico parmigiane je v svoji kuharski knjigi leta 1971 zapisala tudi Sophia Loren.

Sestavine:

1 kg debelih jajčevcev

1 kg olupljenih zrelih paradižnikov, najbolje pelatov (lahko tudi pelati iz konzerve)

sol in poper

oljčno olje (3-4 žlice)

100 g naribanega parmezana

500 g mocarele

listi bazilike

moka



Postopek:

Jajčevce očistite in narežite na tanke rezine. Rezine položite na krožnik in jih posujte s soljo, pokrijte z drugim krožnikom in to obtežite, tako da se bo odcedil grenak sok. Tako jih pustite približno dve uri.

Vmes pripravite paradižnikovo omako: paradižnike sesekljate na drobno in jih dajte v ponev z nekaj kapljicami olja, dodajte sol in sesekljano baziliko, kuhajte 30 minut na počasnem olju.

Pekač premažite z oljem, nato s paradižnikovo omako, na katero položite plast jajčevcev, potresete z nastrganim parmezanom, na tanke rezine narezano mocarelo in s parmezanom ter nekaj lističev bazilike. Pečete približno 30 minut na 200 stopinjah Celzija, zadnjih pet minut lahko temperaturo nekoliko povišate, da bo zgornji del lepo popečen.





Preverite bogato ponudbo italijanskih dobrot v trgovinah Lidl Slovenija. Italijani so znani gurmani, zato ni nenavadno, da so njihove jedi tako izpopolnjene, tudi ko je sestavin malo in ko je jed na prvi pogled tako preprosta. Bistvo so detajli in skrbni izbor sestavin in seveda ljubezen, ki je pri Italijanih ključna sestavina.

Foto: Getty Images

Sta tudi vas zajeli lakota in želja po čisto novem mediteranskem kulinaričnem doživetju? Lidl Slovenija ima pravi odgovor za vaše gurmanske podvige. Od 17. junija bo njihova ponudba obogatena z italijanskimi specialitetami, s katerimi boste še lažje ustvarili svoje nove jedi.

Pristne okuse Italije boste tako našli s številnimi značilnimi izdelki, ki bodo takoj prebudili vaše brbončice.

Na njihovih prodajnih policah boste lahko našli širok asortiman vseh izdelkov, ki jih potrebujete za popoln italijanski obrok: od izbranih začimb, testenin, posušenih mesnih izdelkov, sirov, pic, slastnih sladic in še več. Če ste še pri svojih kuharskih začetkih, pa so vam pripravili tudi posebno kuharsko knjigo z izbranimi italijanskimi specialitetami.