S tem receptom priljubljene kuharice bo detox zares slasten

Oglasno sporočilo

Privoščite svojemu telesu malce odmora po decembrskih pojedinah in slastnih piškotih! Čas je, da si pripravite okusne in lahke obroke, ki bodo skupaj s pravo mero aktivnosti na svežem zraku poskrbeli, da boste zimske mesece preživeli v odlični formi.

Anina kuhinja: Rio Mare zeljne solatne skledice s tunino koruzo in korenjem

Da bo po veselem decembru uživala lažjo hrano in se več gibala, se je zaobljubila tudi priljubljena kulinarična blogerka Ana Žontar Kristanc, ki priznava, da se je med prazniki z velikim veseljem nekoliko bolj pregrešila. Tudi ona namreč obožuje dekadentne jedi, a se strinja, da je lahko lahka in osvežilna hrana izjemno okusna! Tokrat je pripravila recept za enostavno kosilo ali večerjo in vanj vključila živilo, ki ga sicer pogosto jemo med prazniki kot prilogo pečenki in mlincem. Se vam svita, o čem govorimo?

Govora je seveda o rdečem zelju! Strokovnjaki za prehrano so enotnega mnenja, da je rdeče zelje ravno pravšnja sestavina za uravnotežen obrok. Vsebuje namreč pomembne hranilne snovi, kot sta vitamina A in C, ter aminokisline, ki lahko ob rednem uživanju pripomorejo k zmanjšanju količine toksinov in holesterola v telesu, odlično pa je tudi za krepitev imunskega sistema.

Ana ga je tokrat uporabila v slastnih zeljnih solatnih skledicah s tunino, koruzo in korenjem, ki bodo s pisanimi barvami in odličnim okusom popolna popestritev vašega jedilnika. Ker vsebujejo tunino, bogato z dragocenimi beljakovinami, bodo navdušile vse, ki bi radi v novem letu ostali v formi. Beljakovine so ključne za rast in vzdrževanje mišične mase, dodaten bonus pa je, da se vam ni treba odpovedati niti odličnemu okusu. Tunina Rio Mare Leggero je bogata tudi z vitaminom B12, ki prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti, in je odličen vir fosforja, ki igra pomembno vlogo pri upravljanju ravnovesja v živčnem sistemu. Premišljena izbira sestavin bo tako pripomogla k ustvarjanju barvitih in hranljivih obrokov, ki bodo pregnali željo po zimskem spanju in vas spodbudili k zasledovanju novih ciljev.

Za šest okusnih skodelic boste potrebovali:

tunine Rio Mare Leggero

tunine Rio Mare Leggero 6‒10 manjših listov zelja ali hrustljave solate

¼ manjše glave navadnega zelja

¼ manjše glave rdečega zelja

2 korenčka

100 gramov kuhane koruze

2‒4 žlice jabolčnega kisa (po okusu)

½ čajne žličke sezamovih semen

½ čajne žličke črnega sezama

Sol in črni poper po okusu

Recept za ta lahek obrok je Ana objavila na svojem blogu Anina kuhinja, kjer najdete še več receptov z izdelki Rio Mare. Za okusne novosti pokukajte tudi na spletno stran www.riomare.si in https://www.facebook.com/Rio.Mare.Slovenija/

Naročnik oglasnega sporočila je Rio Mare.