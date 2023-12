Sestavine:

4 žemlje

3 dl sladke smetane

pest rozin, namočenih v rumu

sladkor po okusu

1 žlička cimeta

2 dl mleka

4 jajca

1 ali 2 žlici moke

Postopek:

Žemlje, ki so stare vsaj en dan, narežemo na tanke rezine. Eno plast jih zložimo na dno pekača ter polijemo s segreto smetano. Nato jih potresemo z rozinami, sladkorjem in cimetom. Postopek ponovimo še enkrat ali dvakrat, odvisno od velikosti pekača. Ko smo končali, dobro stepemo mešanico iz jajc, mleka in malo moke, sladkor dodamo po okusu. S to sladkano mešanico polijemo pogačo. Pečemo jo v pečici na 180 stopinjah Celzija približno 40–50 minut.