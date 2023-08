Recept: stročji fižol v omaki

Sestavine:

1 čebula

1 glavica česna

1/2 kg stročjega fižola

1 rumena paprika

dve rezini kuhanega pršuta

dve žlici moke

dve žlici kisle smetane

poper in sol

peteršilj

Postopek:

V ponvi na olju prepražimo na koščke narezano čebulo. Stročji fižol narežemo na približno dva centimetra dolge koščke in ga pražimo na čebuli. Na majhne koščke narežemo papriko in jo dodamo fižolu v ponvi. Pražimo, da fižol in paprika spustita vodo. Potresemo z moko, popražimo in zalijemo s približno pol litra vode oz. po občutku. Pustimo, da zavre, nato dodamo na koščke narezan pršut, česen, poper in sol. Na zmernem ognju kuhamo približno 20 minut, dodamo dve žlici kisle smetane in na drobno narezan peteršilj. Počakamo približno dve minuti, odstavimo in postrežemo s pire krompirjem.