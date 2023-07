Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sestavine:

- škampi

- česen

- olivno olje

- sol

- poper

Postopek:

Česen narežemo in ga damo v en deciliter olivnega olja, posolimo in popopramo. Premažemo škampe in jih pečemo štiri minute na vsaki strani.