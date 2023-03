Recept: palačinke

Sestavine:

1 jajce

50 g moke

100 ml mleka

50 ml mineralne vode

ščep soli

Postopek:

Vse sestavine zmešamo v enotno maso. Nato naoljimo ali namastimo ponev za palačinke in jo segrejemo. Z zajemalko zajemamo maso in jo enakomerno razporedimo po ponvi. Ko je palačinka primerno zapečena, jo obrnemo in zapečemo še z druge strani. Palačinke odlagamo na krožnik in postopek ponavljamo, dokler nam ne zmanjka mase. Palačinke namažemo z najljubšim namazom, poljubno zvijemo in postrežemo.

