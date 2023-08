Recept: krompirjevo-bučna musaka

V uri in pol pripravite slastno in nasitno jed za štiri ljudi.

Sestavine (za 4 ljudi):

- olivno olje

- dve čebuli

- česen

- en kg bučk

- en kg krompirja

- tri jajca

- 1/2 dl mleka

- 4 dl kisle smetane

- dva dobro zrela paradižnika ali pelati

Postopek:

Najprej na tanko narežemo čebulo in paradižnik. Bučk ne lupimo, če so mlade, jih naribamo kot jabolka ali pa kar narežemo na tanke kolobarje. Segrejemo olivno olje ter damo dušiti čebulo, paradižnik in bučko, dodamo še malo česna in posolimo. Dušimo kakšnih 15 minut. Krompir med tem narežemo na tanke kolobarje.

Nato začnemo zlagati musako: na dno pekača, ki smo ga malo naoljili, naložimo polovico narezanega krompirja. Po krompirju naložimo dušene bučke, ki smo jih dobro odcedili, saj pri dušenju oddajo veliko vode. Po vrhu bučk naložimo drugi del krompirja.

Posebej razžvrkljamo jajčka, smetano in mleko ter malo posolimo. Polijemo po krompirju.

Pečemo v ogreti pečici na 200 stopinjah Celzija približno eno uro.