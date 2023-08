Sestavina:

(količina za 3 osebe)

- en kg ali več bučk

- dve čebuli

- olivno olje

- česen

- peteršilj

- žlička sladke paprike

- žlica moke

- 0,5 dl vode

- paradižnikova mezga

Postopek:

Bučke olupimo, če so mlade, pa jih ne lupimo. Narežemo jih na majhne kocke. Na olivnem olju prepražimo čebulo, da postekleni, dodamo stisnjen česen, peteršilj, malo paradižnikove mezge, žličko sladke paprike in bučke. Vse dobro zmešamo in kuhamo 20 minut. Ko je kuhano, pretlačimo in zavremo. Če je jed preredka, naredimo podmet iz moke in vode, popopramo, zraven ponudimo pire krompir in hrenovke.