Prihaja Teden Sladke Istre – za sladek konec poletja ob morju

Oglasno sporočilo

Med 21. in 27. septembrom v slovenski Istri poiščite slaščičarne, gostilne, restavracije in bare, ki sodelujejo na Tednu Sladke Istre, in povprašajte za sladki meni.

Foto: Jaka Ivančič

Mednarodni festival sladic in sladkih izdelkov Sladka Istra je najbolj sladka prireditev pri nas, ki vsako leto konec septembra zaznamuje dogajanje v Kopru. Zaradi ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa prireditve letos v tradicionalni izvedbi ne bo. Bo pa zato med 21. in 27. septembrom v sodelovanju z istrskimi ponudniki potekal Teden Sladke Istre.

Izbrane kavarne, slaščičarne, gostilne in restavracije ter druge oblike gostinskih obratov v slovenski Istri bodo v Tednu Sladke Istre (med 21. in 27. septembrom) svoje jedilne liste nadgradile s posebnim sladkim menijem, ki bo sestavljen iz vsaj ene sladice z značilno istrsko sestavino in ene sladke pijače.

V koprski Kavarni Triglav boste na primer v Tednu Sladke Istre lahko naročili torto Sladke Istre, ki jo med drugim sestavljajo istrske fritule in druge značilne istrske sestavine, ter zraven uživali ob sladkem muškatu Korenika, v kavarni Kapitanija vam bodo v sklopu sladkega menija postregli sladico Oljčna kapljica in limonado s sivko, prav tako boste v sklopu sladkega menija lahko naročili pet zanimivih okusov sladoleda, v restavraciji Brič v Dekanih bodo za vas pripravili Mousse bele čokolade z žajbljem in istrskimi figami ter vam zraven postregli Rumeni muškat iz Ekološkega vinarstva Rodica iz Trušk. Podobne sladke menije boste lahko v Tednu Sladke Istre odkrivali tudi po drugih restavracijah in kavarnah v slovenski Istri. Med drugim v Gostilni Švab v Hrastovljah, v koprski vinoteki Okusi Istre in baru Cameral, v čajnici Vanilla, portoroškem Central Caffe in Istrian Bistro & Tapas, v restavraciji Pinja v Strunjanu in restavraciji Rizibizi v Portorožu.

Foto: Jaka Ivančič

Prav tako bo v Tednu Sladke Istre ugodnejši nakup sladkih izdelkov. V vinskem butiku Vinakoper vam bodo v Tednu Sladke Istre ob nakupu sladkih vin Cipro, Malvazija pozna trgatev, Sladki Refošk, Muškatna penina in Sladki Muškat, ki je med drugim zmagovalec lanskega natečaja Muškat Sladke Istre 2019, podarili 15-odstotni popust, v vseh živilskih prodajalnah Agrarie Koper pa boste v Tednu Sladke Istre deležni desetodstotnega popusta na vse delikatesne sladice.

Tako se boste vsi sladokusci v dneh, ko v Kopru tradicionalno poteka Sladka Istra, lahko letos nekoliko drugače sladkali, in to kar na več lokacijah slovenske Istre. Z domiselnimi sladkimi meniji bo tudi letošnji konec poletja ob morju sladek.

www.sladka-istra.si in strani Sladka Istra na Facebooku. Več o Tednu Sladke Istre nain strani Sladka Istra na Facebooku.

Naročnik oglasne vsebine je ZAVOD ZA MLADINO, KULTURO IN TURIZEM KOPER.