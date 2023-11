Prekmursko podjetje poskrbelo za inovativno rešitev

Slovenski potrošniki smo vedno bolj osveščeni in zato zahtevni, ko govorimo o hrani. In prav je tako. Da bi končni izdelki bili najvišje kakovosti, mora prav takšna biti celotna razvojna pot. V današnjem svetu, kjer trajnost postaja ključna vrednota, AVE predstavlja inovativno rešitev za ljubitelje mesa vrhunske kakovosti.

Skupina Panvita je eden največjih slovenskih proizvajalcev hrane. Foto: Ana Kovač

Ko kupujemo meso, nas, jasno, zanima poreklo hrane, pomembni so nam sledljivost, lokalna pridelava, način vzreje, vrsta krme, okolje, v katerem je bila žival vzrejena. Vse to so dejavniki, ki jih potrošniki upoštevamo pri nakupnih odločitvah. Še kako pa je pomembna tudi (trajnostna) embalaža.

Enostavna ločitev folije od kartonaste embalaže

Novo pakiranje za AVE piščanca prinaša prelomno rešitev za bolj trajnostno in lažje ločevanje odpadkov, saj omogoča enostavno ločitev folije od kartonske embalaže in prispeva k do 85 odstotkov manj plastike v primerjavi s standardnimi plastičnimi banjicami. Inovativno pakiranje, ki omogoča enostavno ločevanje folije od kartonske embalaže pri izdelku AVE piščanec, bo imelo pozitiven vpliv tako na okolje kot tudi na izkušnjo potrošnika.

Z enostavnim ločevanjem materialov se povečuje možnost za recikliranje, zmanjšuje okoljski odtis in spodbuja trajnostno ravnanje s plastiko. Potrošniki bodo lahko z lahkoto sodelovali pri recikliranju, kar bo prispevalo k odgovornejši uporabi embalaže in ohranjanju naravnih virov.

Inovativna rešitev bo gledano v celoti pomemben dodatek celostni trajnostni strategiji podjetja Panvita – od gnezda do krožnika.

"Samo domače za vse domače"

Slovenija ni samooskrbna z žiti, zato so drugi proizvajalci to surovino prisiljeni uvažati. Panvita ima to srečo, da se nahaja in deluje sredi žitnice Slovenije. Dani so jim pogoji, da se lahko oskrbijo z dovolj lokalnimi žiti in surovinami.

Njihov slogan "Samo domače za vse domače" odraža predanost podjetja k stoodstotno lokalni vzreji, živalim prijazni reji, lokalni krmi ter vrhunski kakovosti mesa. AVE piščanec predstavlja ponosno slovensko zgodbo, kjer celotna veriga reje poteka v Sloveniji – od gnezda do krožnika, s popolno sledljivostjo, varnostjo in nadzorom.

Foto: Ana Kovač

Več kot 2.500 družinskih kmetij

Za zagotovitev stoodstotno kakovostnih in okusnih izdelkov, AVE piščanci uživajo skrbno izbrano prehrano, s posebnim poudarkom na lokalno pridelanih žitih.

Več kot 2.500 družinskih kmetij sodeluje pri pridelavi žit, kar ne le podpira slovensko kmetijstvo, temveč tudi omogoča nadzor nad celotnim procesom pridelave in prireje. Okoli 50 kmetov skrbno prideluje in obdeluje žita na Panvitinih njivah. 70 zaposlenih skrbi za pripravo Panvitinih krmnih mešanic za piščance AVE. 36 rejcev sodeluje pri reji piščancev, ki so krmljeni izključno s Panvitinimi žiti. Več kot 170 zaposlenih sodeluje pri reji piščancev in proizvodnji piščančjega mesa.

Foto: Ana Kovač

Pomen kratkih poti

Dejstvo je, da do okusnega in kakovostnega obroka na naših mizah vodi precej daljša pot, kot je le od najbližje trgovine do doma. Na to, da je končni izdelek res kakovosten, pomembno vplivajo predvsem kratke transportne poti pridelave in tudi krma za živali. Kratka dobavna pot od njive do sušilnice in skladišča zagotavlja manjši okoljski odtis zaradi prevoza ter boljšo kakovost krme.

Trajnost je ključnega pomena, zato AVE stremi k čim krajšim transportnim potem od njive do sušilnice in skladišča, kar zagotavlja manjši okoljski odtis in višjo kakovost krme. Vse to pa podpira tudi nižji ogljični odtis in trajnostno gospodarstvo. Ko so surovine oziroma pridelki na poljih proizvedeni, se jih z najkrajšo mogočo potjo dostavi v silose, mešalnice, kjer proizvedejo okoli 50 tisoč ton slovenske krme.

Vsa krma, ki se pridela in predela v silosih, se nato ponovno preda po čim krajši poti do rejcev živali. Tudi pri tem pa podjetje Panvita upošteva načelo čim manj kilometrov prevoženih s krmo, da potem lahko tudi živali dobijo čim bolj svežo krme, kar se pozna pri reji in kasneje tudi pri rezultatih živali.

Foto: Ana Kovač

Zaveza kakovosti

Zaradi strogih veterinarskih standardov in živalim prijazne reje AVE piščanec ne le ohranja visoko kakovost mesa, ampak tudi zagotavlja, da so živali vzrejene odgovorno in v prijaznem okolju. S tem se podjetje ne le osredotoča na okus in kakovost mesa, temveč tudi na etično in trajnostno vzrejo.

AVE piščanec ni le hrana, je zaveza kakovosti, lokalnosti in trajnostnemu pristopu – jedi, ki jih lahko s ponosom postrežete svojim najbližjim.

Foto: Ana Kovač