Poletna kraljica, ki na hitro opravi s soparo

Ker so šolske počitnice na višku in imate malce več časa, tako starši kot otroci in mladostniki, je treba poskrbeti tudi za nekaj zabave. Udobno se namestite, pripravite hitre prste in se pomerite v igrici 4 v vrsto. Prepustite se razigranemu veselju in si priigrajte popuste na svoje najljubše sladolede. Naj bo vaša ljubezen do sladoleda končno tudi nagrajena.

Z brezplačno igrico, ki jo boste vzljubili v trenutku, do norih popustov

Temperature so vsak dan višje, edini način, da si boste malce ohladili telo, je osvežujoča spletna igrica Sladek postanek, ki vas bo za nekaj časa popolnoma prevzela. Premešani sladoledi, ki jih morate razporediti v vrsto, so idealna poletna zabava, ko si želite malce odpočiti od vročine. Malce vaje in že boste postali pravi mojstri v razporejanju lučk, kornetov, sladoledne vrtnice različnih okusov. Le kaj več bi si želeli na vroč poletni dan?

Kako do popustov za svoj najljubši sladoled?

Pravila so preprosta, a ne smete podcenjevati igrice. Če niste vešči razporejanja predmetov, imate na voljo možnost treninga, kjer malce povadite in tako hitreje pridete do svojih popustov.

V petih korakih do pametne zapestnice, steklenične iz nerjavečega jekla ali stekleničke Koala.

1. Najprej se prijavite.

2. Po prijavi se vam pojavi možnost, da izberete, za katere sladolede bi radi pridobili popust.

3. Izberite možnost: igraj ali treniraj.

4. Potem pa ni več ovir, igrajte in se zabavajte.

5. Ko vam uspe v vrsto postaviti dovolj določenih sladoledov, pridobite popust, in sicer v obliki kode na e-naslov, ki ste ga navedli ob prijavi v nagradno igro.

Kako do sladoleda?

Foto: Getty Images

Svoj popust lahko unovčite na bencinskih servisih Petrol, kjer je na voljo bogata izbira sladoledov, s katerimi vas bodo popeljali v čudovito deželo okusov. Tako bo pot v službo, domov, na morje ali z morja, na počitnice k babici ali po vsakodnevnih opravkih veliko prijetnejša.

Vsak postanek na bencinskem servisu Petrol izkoristite za sladko doživetje.

Kaj se skriva v ozadju? Presenečenje.

V ozadju pa se skriva veliko več kot samo lučke, korneti, sladoledne vrtnice in druge slastne poletne dobrote. Sodelujoči se namreč vključijo tudi v mesečni žreb za bogatejše nagrade. Nagradni sklad je privlačen, zato ne oklevajte in se pomerite v sladolednem izzivu.

Prvo žrebanje bo že 2. 8. 2021. Podelili bodo:

1-krat pametno zapestnico Chameleon BW26, črna

1-krat steklenico Puro ICON termo, nerjaveče jeklo, 500 ml, zelena

1-krat stekleničko EQUA Koala, plastična BPA FREE, 600 ml

Drugo žrebanje bo 2. 9. 2021. Podelili bodo:

1-krat pametno zapestnico Chameleon BW26, črna

1-krat steklenico Puro ICON termo, nerjaveče jeklo, 500 ml, zelena

1-krat stekleničko EQUA Koala, plastična BPA FREE, 600 ml