"Nuggetse in hamburger mu daješ za jesti, pa se hvališ, da je tvoja kuhinja zdrava!"

Starši boste potrdili, da večina otrok naravnost obožuje piščančje medaljone. Tudi za odrasle so zelo priročni, saj je priprava medaljonov hitra in povsem nezahtevna. Pa še izredno okusni so. A kljub temu jih številni doma postrežejo s slabo vestjo. Seveda, piščančjih medaljonov se drži stigma tako imenovane "hitre hrane". Je torej s paniranimi piščančjimi medaljoni sploh mogoče pripraviti uravnotežen, zdrav obrok?

Da bi odgovorili na to vprašanje, smo stopili v stik s strokovnjaki z zavoda SpoznajPrehrano - na magistra inženirja prehrane Žana Zupančiča ter na bodoča magistra prehrane Varinejo Drašler in Jerneja Ogrina.

G. Zupančič, kaj počnete v zavodu SpoznajPrehrano, zakaj ste ga sploh ustanovili?

Žan Zupančič: "To je bil na samem začetku študentski projekt, ki je prerasel v mnogo več. Na začetku smo lahko samo upali, da bo projekt nekoč postal nekaj velikega, institucija v Sloveniji, kjer bodo posamezniki iskali relevantne informacije. In zdaj mislim, da nam je to dejansko uspelo."

Prehranski strokovnjaki Jernej Ogrin, Varineja Drašler in Žan Zupančič.

Potem pa najbolje, da začnemo kar z najbolj neposrednim vprašanjem. Na spletnem forumu med.over.net smo našli zapis, kjer se medaljoni in hamburgerji pojavljajo celo kot očitek eni od mam. A so piščančji medaljoni torej "slaba hrana"?

Žan Zupančič: "Naše vodilo je, da slaba in dobra živila ne obstajajo. Vsako živilo je vedno potrebno pogledati v kontekstu celotne prehrane. Medaljoni nam lahko zagotovijo lepo porcijo beljakovin, pri tem pa gre za živilo, ki nam po teksturi in okusu ustreza. Z medaljoni ni popolnoma nič narobe. Pomembnejše vprašanje je, kaj bomo postregli zraven. Če medaljone postrežemo z ocvrtim krompirčkom, se bomo morali pri drugih obrokih zelo omejevati, kar ni optimalno. Če pa medaljonom dodamo vir prehranskih vlaknin, npr. solato ali drugo vrsto zelenjave, je to lahko popolnoma uravnotežen obrok."

Jernej Orgin: "Tako je. Zdrava in nezdrava hrana ne obstajata. Vse je potrebno gledati v kontekstu uravnotežene prehrane in življenjskega sloga."

Starši dostikrat posegamo po medaljonih, ker so priročni, hitro pripravljeni in okusni. Kaj svetujete, kako naj jih pripravimo?

Varineja Drašler: "Način priprave je pomemben. Panirane izdelke avtomatično povezujemo s cvrtjem. A če medaljone pečemo v pečici, ne potrebujemo olja. Če jih pečemo v ponvi, pa ga uporabimo res minimalno količino. Tako bo količina maščobe v obeh primerih minimalna ali pa le-ta sploh ne bo prisotna. Že samo s tem močno zmanjšamo energijsko vrednost obroka. Po domače - tak obrok vsebuje manj 'kalorij', kot če bi medaljone ocvrli."

Koliko pa se cvrtje pozna pri hranilnih vrednostih?

Žan Zupančič: "Približno 30 odstotkov. Če živilo pečemo v pečici, to na isto količino živila pomeni 30 odstotkov nižjo energijsko vrednost obroka."

Kaj pa priloga? Kako pomembna je pri sestavi obroka?

Jernej Ogrin: "Tudi pri prilogah so razlike približno takšne, kot pri medaljonih in drugih podobnih izdelkih. Poglejmo samo krompir. Razlika med ocvrtim in kuhanim krompirjem ali krompirjem, pečenem v pečici, je lahko dvakratna ali pa celo trikratna. Pri sestavi obroka je pomembna tudi zelenjava. Kadarkoli obroku dodamo zelenjavo, mu povečamo 'volumen', s tem pa povečamo občutek sitosti. Tako obstaja velika verjetnost, da bomo drugih, bolj kaloričnih živil, pojedli manj. Če kombiniramo v pečici pečene piščančje medaljone s prilogo, ki ni ocvrta, in pečeno ali kuhano zelenjavo, je to popolnoma hranljiv, nasiten in polnovreden obrok."

Kaj pa sestava izdelkov? Sestavine, ki gredo v piščančje medaljone, gotovo igrajo pomembno vlogo. Ali se motimo?

Jernej Ogrin: "Ne motite se. Prva razlika je že v sami vrsti mesa, ki je uporabljeno za določen izdelek. Če pogledamo piščančje medaljone Natur Premium iz Perutnine Ptuj, je v njih vso meso iz piščančjih prsi. To so najbolj kakovostni kosi piščančjega mesa. Če bi bilo to meso slabše kakovosti, recimo različne obreznine piščančjega mesa, bi bil izdelek takoj manj kakovosten."

Varineja Drašler: "Predvsem se to opazi pri hranilnih vrednostih. Takoj, ko je meso slabše kakovosti, ko to niso piščančje prsi, se zmanjša vsebnost beljakovin, poveča pa se vsebnost maščob."

Odgovor na izvorno vprašanje je torej pritrdilen. Z medaljoni iz piščancem prijazne reje lahko pripravimo hranilen, povsem polnovreden obrok. In ni jih težko prepoznati. Najdemo jih v hladilnikih trgovin, v novi, ekološki embalaži z zdaj že vsem znanim Natur Premium logotipom.

