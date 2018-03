Najbolj luksuzna velika noč: čokoladno jajce za 5.700 evrov

Če za večino čokoladnih jajc in zajcev, ki jih kupujemo in podarjamo za veliko noč, velja, da so iz povprečne, če ne kar podpovprečne čokolade, je to velikansko jajce, ki so ga predstavili v Londonu, precej drugačno.

V Sloveniji za glavno velikonočno sladico velja potica - pehtranova, da z zelenjem zaznamujemo začetek pomladi -, so v tujini marsikje v ospredju čokoladna jajca.

Sladkarija, ki jo pri nas kupujemo bolj za sproti, je resen posel. Če se te dni potikate kje po Italiji, ne boste mogli spregledati velikih čokoladnih jajc s podpisom znanih italijanskih čokoladarjev, ki so na prodaj za znatne zneske. Čokoladno jajce, ki tehta kilogram ali dva, lahko stane tudi več kot sto evrov!

25 kilogramov čokolade za več kot pet tisoč evrov

A vse to zbledi v primerjavi s čokoladnim jajcem, ki so ga te dni predstavili pri prestižni znamki čokolade Godiva. Priznana slaščičarska mojstrica Cherish Finden, ki se je pred kratkim pridružila podjetju, je v Godivini prodajalni v središču Londona razkrila svojo mojstrovino: meter visoko in 25 kilogramov težko čokoladno jajce, ki stane vrtoglavih 5.000 funtov oziroma dobrih 5.700 evrov.

Jajce, ki ga je slaščičarka s svojo ekipo izdelovala kar 192 ur, je izdelano iz najkakovostnejše temne in bele belgijske čokolade, okrašeno pa je z biseri iz bele čokolade in zlatimi lističi - po vzoru znamenitih, z dragimi kamni okrašenih Fabergejevih jajc, ki so si jih za veliko noč podarjali člani ruske carske družine.