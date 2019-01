Kraški rob: istrska gostilna pod največjim viaduktom

Gostilna Kraški rob s pripadajočim hotelčkom Hiša Robida tvori dvojec, ki poskuša zadovoljiti tako tiste, ki si želijo pojesti nekaj domačega, kot tiste, ki že navsezgodaj rinejo na različne hribe in plezališča v okolici.

Gostilna Kraški rob

Črni Kal 61, 6275 Črni Kal

Telefon: 051 223 311

Ni treba posebej poudarjati, da je bila naša ekipa med prvimi, torej med tistimi, ki se želijo okrepčati in strme poti raje prepuščajo drugim. Za gostilno s pomenljivim imenom Kraški rob smo namreč v zadnjem času večkrat slišali in zanimalo nas je, ali je ob stari ovinkasti cesti proti Kopru res tako dobro, kot pravijo. In res, gostilna ni slaba.

Pozimi povezani jedilnici greje topel, pravzaprav že kar vroč kamin, na mizah je velika količina bolj ali manj znanih domačih olivnih olj - Mira Furlan (pa ne igralka), Boris Jenko in drugi -, balzamični kisi so kar iz Modene, tudi poper in sol sta iz Italije, vina na kozarec pa so šmarska, iz kleti Vinales. Povsem pitna kapljica, še posebej malvazija, ki za en evro na kozarec ponuja mnogo več kot marsikatere bolj slavne in dražje sosede.

Foto: Miha First

Vinska ponudba sicer ni ravno pretresljiva, med belimi je ravno zmanjkovalo primerkov iz koprske kleti, zamenjali so jih za briška, zato smo po malvaziji pili chardonnay Bagueri za ugodnih 22 evrov. Med bolj zastopanimi kletmi je tudi Besednjak iz Ankarana, med drugim njegova Viktorija, presenetljivo prijetna zvrst refoška in cabernet sauvignona. Ob naštetem je mogoče najti tudi serijo koprskih rdečin Capris, soseda Sancina, dva prosecca, srebrno in zlato radgonsko ter Moet za zmernih 60 evrov.

Foto: Miha First

Pred časom so nam prišepnili, da naj v tej gostilni nujno poskusimo morske jedi, zato se je del omizja takoj lotil tega, druga stran si je želela več zelene Istre. Ob toplem kaminu smo tako najprej dobili krožnik morskih predjedi: rezine dimljene mečarice, sipo in hobotnico v solati, marinirane inčune in bakalar.

Krožnik hladnih morskih predjedi Foto: Miha First

Solidna kombinacija, pri kateri k mečarici ponudijo dimljeno Jenkovo olje, njegovo kombinacijo s pomarančo pa k sipi in hobotnici. Priporočeno – urejeno, čeprav naš krožek ni ravno navdušen nad dodatnimi aromami, ki jih v zadnjem času ponujajo nekateri slovenski oljkarji.

Na drugi strani so medtem ponudili kepice kremnega sira, na katere nastrgajo črne tartufe. In k obema krožnikoma, drugače si niti ne predstavljamo, je dobro pojesti kak kos belega, v našem primeru debelo narezanega primorskega kruha.

Tartufove kepice Foto: Miha First

Kljub zadovoljstvu s hladnimi predjedmi je treba dodati, da je kar nekaj jedi, ki so bile napovedane v jedilnem listu, ob našem obisku manjkalo. Predvsem je škoda za jadranske lignje, ki so ravno decembra in januarja v sezoni, podobno ni bilo bobičev, ki so za istrsko obarvano kuhinjo vsaj tako pomembni kot goveja juha na celini.

Pa smo se nekako znašli. Del omizja, lačen mesa, je poskusil solidne fuže z velikimi kosi petelina, morska stran je bila za odtenek manj zadovoljna s sipo s polento. Jasno, gre za poskus sipinega golaža, ki ga bolje založene gostilne pripravijo z malimi sipicami, pri Kraškem robu pa zgolj narežejo sipo na manjše koščke.

Sipin golaž s polento Foto: Miha First

V finalu, ko je chardonnay dokončno zamenjala Viktorija, smo se srečali s perfektno, na "medium minus" pečenim biftekom in brancinom, menda hrvaškim, ki so ga ravno prav spekli v pečici. Priloge so bile klasične, pečen krompir in nekaj zelenjave tako ob ribi kot mesu. Okusu nimamo kaj očitati, lahko pa bi jih v prihodnje popestrili s kakšno idejo ali dvema.

Biftek z žara ... Foto: Miha First

... in brancin iz pečice Foto: Miha First

Konec koncev znajo v Kraškem robu včasih lepo presenetiti. Tako z določenimi vini, ki smo jih že omenili, kot tudi s sladicami. Pripravljajo namreč domačo kremno rezino, ki ni daleč o klasične blejske, pa tudi izvrstno jabolčno krostato. Gostilniške klasike, panakoto in sufle, smo tudi tokrat preskočili.

Hišna kremna rezina Foto: Miha First

Jabolčna krostata Foto: Miha First

Zdi se, da je najširši del ponudbe pravzaprav tik pred ciljno črto. Če v teh krajih prespite, saj avta pod vplivom žganic po črnokalskih serpentinah res ne gre voziti, imajo četo domačih žganj od rute do slivovke, od viljamovke do brinjevca. Mi smo se lotili hišnih žižul in skoraj presladke, a vendar zanimive grape s kavo.

Povzetek

Gostilna tik ob stari cesti, ki nas je desetletja vodila iz notranjosti proti obali, se poskuša približati lokalni, bolj istrski kot kraški kuhinji. Ob tem so celo bližje morskim specialitetam (sipe, škampi, ribe) kot notranjosti Istre (pršut, tartufi, testenine z mesom).

Vinska karta ne odseva povsem natančno tistega, kar je v hladilnikih. Vina Koper, Klet Brda, Vinales in Besednjaka boste gotovo dobili, druga pa – mogoče. So pa cene vin zelo ugodne.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.