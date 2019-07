Koliko je treba odšteti za kepico sladoleda v središču Ljubljane? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okusov je iz leta v leto več. Prav tako sladoledni ponudniki uvajajo vse bolj atraktivne načine priprave sladoleda. Zelo popularni so postali denimo sladoledi v obliki zavitka. A več okusov, več dodatkov in drugačen način postrežbe posledično vplivajo na cene, ki tako v zadnjih letih pridno naraščajo.

Časi, ko je cena kepice sladoleda znašala 100 tolarjev, kar je današnjih 40 centov, so že zdavnaj mimo. Da bi preverili, koliko za sladoled odštejemo danes, se je ekipa oddaje Danes na Planetu sprehodila po naši prestolnici.

Sladoled je danes boljši kot včasih

"Evro šestdeset stane ena kepica, kepica pol-pol pa evro osemdeset centov. Potem imamo tudi dodatke, kakšne bonbončke in prelive, ki stanejo dodatnih štirideset centov," je o ceni sladoleda povedala prodajalka Aleksandra Ivanova.

Za odtenek cenejši sladoled je pri prodajalki Špeli Prijatelj. "Evro štirideset je kepica, petdeset centov se dodatno doplača še sladki kornet," je dejala.

Sladkosnedi so se očitno na cene že kar privadili. Malokdo se spomni, da je včasih bilo drugače. "Stane nekoliko več kot ponavadi, vendar mi je zelo všeč," je povedala kupka sladoleda Ariana Černe. Podobnega mnenja je tudi David Fišer, ki je pojasnil, da so bile cene v njegovi mladosti sicer res nižje, vendar da se je kvaliteta sladoleda medtem zelo izboljšala.

Najmlajši imajo najraje okusa modro nebo in tutti frutti

Najbolj prodajani nista več vanilja in čokolada, ampak bolj nenavadni okusi, ki so posebej priljubljeni med najmlajšimi. Ivanova pravi, da pri njih najmlajše stranke največ posegajo po okusu tutti frutti, v prodajalni, kjer je zaposlena Prijateljeva, pa imajo najraje modro nebo.

Gotovo k višini cene pripomorejo tudi posebne ponudbe. V malo drugačni sladolednici Ice Wave ne delajo običajnega sladoleda, ampak sladoled v obliki rolic. "Spodnja plošča nam zamrzne sladoled, zato moramo biti precej hitri. Tako vedno zdrobimo sestavine," pojasnjuje Adriana Kozina, vodja sladolednice Ice Wawe.

Rezultat navdušuje sladokusce. Atraktivna ponudba pa s seboj pripelje nekoliko manj atraktivne cene. "Najmanjša velikost stane dva evra petindevetdeset, potem pa se cena zvišuje glede na količino dodatkov in na količino sladoleda. Srednja velikost stane tri evre petindevetdeset in velika štiri petindevetdeset," razlaga Kozina. Kot dodatek je z doplačilom na voljo sezonsko sadje in različne čokoladice. Cena teh variira glede na ceno čokoladic na trgu.