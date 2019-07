Ameriška policija išče žensko, ki je polizala sladoled in ga dala nazaj na polico #video

Po Twitterju je zaokrožil video, v katerem neznana ženska v trgovini poliže vrh sladoledne banjice, jo zapre in postavi nazaj v zamrzovalnik. Zgroženi tviteraši so pozvali znamko sladoleda, naj jo izsledi.

Iz znamke sladoleda Blue Bell Ice Cream so obvestili zgrožene kupce, tviteraše in oboževalce njihovega sladoleda, da že sodelujejo s policijo pri iskanju neznane ženske, ki si je dovolila to "psihopatsko obnašanje", kot so poimenovali video, ki je zaokrožil po spletu.

V njem se neka ženska privoščljivo smeji, poliže vrh sladoleda v banjici, ga zapre in postavi nazaj v zamrzovalnik.

Zakaj sladoled ni imel še zaščitne folije?

"Radi bi se zahvalili našim kupcem, da so nas opozorili na ta incident pretekli konec tedna. Zadevo jemljemo zelo resno, zato trenutno sodelujemo s policijo, trgovskimi partnerji in družbenimi omrežji. Takšnega incidenta ne bomo tolerirali," so sporočili iz Blue Bell Ice Cream.

Dodali so, da je varnost hrane njihova prioriteta, ob čemer so se mnogi začeli spraševati, zakaj torej na njihovem izdelku ni bilo zaščitne folije. Podjetje se je na to odzvalo z besedami, da se pri njihovih sladolednih banjicah med proizvodnjo na vrhu ustvari "naravna zaščita" in da bi moralo biti vsakršno predhodno poseganje vanjo takoj vidno.

Ni znano, v kateri trgovini, mestu oziroma državi se je to zgodilo, so pa pri podjetju pojasnili, da bodo ob koncu preiskave razkrili več informacij.