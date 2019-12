Ko se nabere vsega preveč ...

Kako pogosto se vam v službi odvrti takšen film? Telefon zvoni, neodgovorjena elektronska pošta se kopiči, seznam opravil se daljša iz minute v minuto, v glavi doni in srčni utrip se povišuje. Tako je, kot bi bili na 30. kilometru maratonske trase. To je trenutek, ko morate preprosto samo odnehati.

So trenutki v dnevu, ki potrebujejo takojšen ukrep, in so trenutki v dnevu, ko potrebujete samo nekaj časa zase. Ne glede na to, ali ste se znašli sredi največjega službenega kaosa ali ste si preprosto samo zaželeli nekaj trenutkov zase. Pomembno je, da se naučite reči ne ter da še pravi čas zbežite kaosu in zadihate.

Čas samo zame

Si predstavljate, da bi lahko vsak dan za nekaj trenutkov preprosto ustavili dogajanje okrog sebe, se "odklopili" in se popolnoma posvetili sebi. In da bi bil ta trenutek še prijetnejši, bi si lahko omislili družbo aromatične skodelice kave.

Nekaj trenutkov miru in nekaj požirkov poživljajoče in okusne kave je dovolj, da se sprostite, ponovno najdete svoj fokus in dan nadaljujete z nasmehom.

#Ko mislite, da ne zmorete več, je skrajni čas, da odnehate. Vse bo lažje steklo, če se boste preprosto umaknili. #Odženite negativne misli, osredotočite se na dihanje. Vizualizirajte si trenutke, ki vas razveselijo. #Vstavite kapsulo svoje najljubše mešanice Barcaffè Perfetto v kavni avtomat. Naredite tri požirke … Se ne počutite že veliko bolje?

Najlepši trenutki ob skodelici kave

Da bo vaš trenutek ob skodelici kave resnično vreden vsakega požirka, preizkusite nove kavne kapsule Barcaffè Perfetto, ki za vsak okus ponujajo popolno mešanico. Espresso? Cafe Late? Irish Machiato? Ali bi se raje prepustili eksotičnim okusom kave Single Origin?

Barcaffè Perfetto Espresso

Mali espresso z veliko arome.

Zajemite esenco odličnega espresso napitka, kadarkoli si ga zaželite (kompatibilno s sistemom Dolce Gusto).

Razvajajte se s kremnim okusom mlečne kave, obogatene z aromo Irish cream, ter uživajte v njeni gosti in bogati peni (kompatibilno s sistemom Dolce Gusto).

Mamljiv kremast užitek in bogastvo okusa za razvajanje v domačem naslanjaču (kompatibilno s sistemom Dolce Gusto).

Ravno pravšnje razmerje med kavnim in mlečnim okusom s pridihom nostalgije (kompatibilne s sistemom Dolce Gusto).

Prepletanje sladkobno medenih not s čokoladnim priokusom in prijetno zaokrožene sadno-cvetlične arome.

Pookus po začimbah in sveže pečenem kruhu (kompatibilen s sistemom Nespresso).

Značilen vonj po pomarančnih cvetovih in jasminu.

Nenavadna in bogata kava z notami bezga in medu (kompatibilno s sistemom Nespresso).

Poln okus, v katerem prevladuje aroma po čokoladi in praženih oreščkih.

Značilen pookus po sveže pečenem kruhu (kompatibilno s sistemom Nespresso).

Ni pomembno, kaj boste izbrali, pomembno je, da se sprostite in si tudi v tem norem vsakdanu vzamete čas samo zase. In preprosto uživate. V vonju, okusu in učinkih opojne skodelice kave.

Mešanica Barcaffè Perfetto espresso je vrhunec dolgoletnega iskanja popolne skodelice kave, ki buri domišljijo in trenutke spremeni v enkratno doživetje. Nova dimenzija okusa kapsul Barcaffè Perfetto predstavljajo popolno simfonijo različnih sort kave, ki se popolnoma dopolnjujejo. Kava Barcaffè je zrasla na oddaljenih plantažah Afrike, Azije in Južne Amerike. Kakovostna kava Barcaffè je ustvarjena z ljubeznijo in spoštovanjem do tradicionalnih postopkov predelave – brez prehitevanja in s skrbnim poudarkom na vsakem detajlu. Samo tako lahko zagotovijo popolno ravnovesje okusov, ki so tako značilni za blagovno znamko Barcaffè. Samo na ta način je vsaka skodelica Barcaffè Perfetto posebno doživetje okusov in popolnega razvajanja.

Evinih pet minut v pisarni:

Foto: Ana Kovač To je nasvet blogerke Eve Ahačevčič Pakiž, ki svetuje, kako si polepšati dan v službi:

Ko si v pisarni, ko imaš vsega dovolj, ko se ti usujejo e-sporočila, ko več ne veš, kje imaš glavo in česa bi se najprej lotil, je najbolje, da vstaneš, greš do kuhinje, si skuhaš kavo, narediš požirek ali dva, nekajkrat globoko vdihneš in izdihneš, preostanek kave pa počasi srkaš ob delu.

To je trenutek, ki te nekako "osveži" in ti zbistri misli. Potem kar naenkrat vse lažje steče in se vse nekako izide.