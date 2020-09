KFC zaradi koronavirusa tudi v Sloveniji spreminja svoj slogan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slogan It's Finger Lickin' Good oziroma Za prste obliznit' dobro je restavracije KFC - eno imamo tudi v Sloveniji - spremljal več kot 64 let. Nič več - zdaj so ga umaknili oziroma spremenili tako, da ne omenja več oblizovanja prstov.

Foto: KFC

"Če smo iskreni, smo v edinstveni situaciji – naš slavni slogan namreč ne ustreza trenutnemu stanju v svetu," so sporočili iz KFC, "trenutno ljudi ni najprimerneje spodbujati k oblizovanju prstov."

Ob tem so hitro dodali, da je njihova hrana vsekakor še vedno vredna oblizovanja prstov, a da v času pandemije koronavirusa k temu preprosto ne morejo pozivati. Če pa si res ne morete pomagati, si pred obrokom temeljito umijte roke - če tega morda do zdaj še niste počeli.

