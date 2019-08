KFC predstavil piščančje perutničke in medaljone - brez mesa

Veriga KFC, ki je v začetku lanskega leta restavracijo odprla tudi v Sloveniji, je začela poskusno prodajati brezmesne piščančje perutničke in medaljone.

Projekta so se lotili s podjetjem Beyond Meat, proizvajalcem rastlinskega "mesa" oziroma veganske alternative mesu, brezmesne perutničke in medaljoni pa so za zdaj na prodaj le v eni restavraciji KFC v Atlanti. Če bo novost naletela na pozitiven odziv, bi bila lahko v prihodnje na voljo v vseh KFC-jevih restavracijah, poroča spletni medij Vox.

V ZDA je rastlinsko "meso" v ponudbo uvrstilo že več velikih verig hitre prehrane, jemo pa ga lahko tudi v Sloveniji. Burgerje s polpeto Beyond Meat na primer ponujajo v verigi Lars & Sven, maja letos pa smo dobili tudi prvo slovensko znamko rastlinskega "mesa" - The Amaze Foods.

Preberite še: