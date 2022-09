Kempinski Palace Portoroz se pridruži tednu Negroni

Oglasno sporočilo

Pijača s pozitivno noto! Letošnji Negroni Week poteka od 12. do 18. septembra in hotel Kempinski Palace Portoro ž se s ponosom pridružuje temu dogodku z dobrim namenom.

Začetki tedna Negroni oz. t. i. Negroni Week segajo v leto 2013, ko je revija Imbibe uvedla teden Negroni kot praznovanje enega najboljših svetovnih koktajlov in se hkrati usmerila k prizadevanju zbiranje denarja za dobrodelne namene po vsem svetu. Danes je "Negroni Week" že tradicionalen vsakoletni dogodek, ko en teden v septembru bari in restavracije širom sveta mešajo koktelje negroni in hkrati služijo širšemu namenu.

Dobrodelna organizacija tedna Negroni za leto 2022 je podjetje Slow Food, ki obravnava številne potrebe, za katere so sodelujoči bari in restavracije v zadnjih desetih letih izrazili podporo. Tukaj govorimo o trajnosti, izobraževanju, pravičnosti in raznolikosti, hkrati pa je vse osredotočeno na hrano in pijačo. Z globalnim odtisom ima Slow Food pobude v državah ter mestih po vsem svetu in je organizacija s koreninami v Italiji, rojstnem kraju negronija.

Ob deseti obletnici tedna Negroni v letu 2022 se je hotel Kempinski Palace Portorož odločil, da se prvič pridruži tej veliki pobudi.

Luksuzni hotel s petimi zvezdicami pa temu velikemu cilju dodaja svoj pridih − začetek tekmovanja med barmani znotraj hotela: vsak vodja hotelskega bara ali restavracije je pripravil recept za svoj poseben negroni.

Pripravljene so štiri pijače: Bojanov Negroni Antica, Ivanov Palace Negroni, Nivesin Grapeoni in Jovanin Reverse Negroni. Gostje hotela in vsi obiskovalci pa lahko okusijo in poskusijo vse različne negronije in glasujejo za svojega favorita. Zmagovalni negroni z največ glasovi bo nato dodan na menije vseh barov in restavracij v hotelu za eno leto, do tekmovanja naslednje leto.





Naročnik oglasnega sporočila je družba Hotel Palace Portorož d.o.o.