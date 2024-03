Katero kavo najraje pijemo v Sloveniji?

Med vsemi prodanimi kavami na bencinskih servisih MOL in INA v Sloveniji prevladuje kava z mlekom, so na podlagi prodajnih podatkov ugotovili v naftni družbi MOL.

Bencinski servisi so se (tudi) pri nas uveljavili kot kraji, kjer si potrošniki radi privoščijo kavo, a tudi drugo blago, zato ne preseneča, da je v strategiji naftne družbe MOL opredeljeno povečanje deleža negorivnih transakcij.

"Že zdaj je v Sloveniji delež transkacij na naših bencinskih servisih, ki se ne nanašajo na gorivo, skoraj 50 odstotkov," je pojasnila direktorica MOL Slovenija in MOL & INA Valerija Glavač. V skupini MOL so izračunali, da se na enem od njihovih bencinskih servisov, kjer so prisotni, vsaki dve sekundi v okviru ponudbe Fresh Corner proda eden od kavnih napitkov.

Direktorica MOL Slovenija in MOL & INA Valerija Glavač Foto: Srdjan Cvjetović

Zmagovalka je …

V družbi MOL ugotavljajo, da celo znotraj Slovenije obstajajo razlike v preferencah glede kave med posameznimi regijami in ne samo med državami srednje Evrope, kjer je skupina prisotna, ravno tako tudi po posameznih dnevih.

Ne glede na te razlike je v Sloveniji zmagovalec jasen: kava z mlekom predstavlja 38 odstotkov vseh prodanih kav na bencinskih servisih MOL in INA v Sloveniji.

Priljubljene arome so usmerile razvoj nove mešanice

Raziskava, ki jo je madžarska naftna družba opravila na več kot dva tisoč uporabnikih v šestih državah, kjer je prisotna, je pokazala, da ob siceršnjih razlikah med državami lahko vendarle trdimo, da so uporabnikom všeč kavne arome kakava, čokolade, praženih oreškov in karamele.

Ravno na podlagi teh ugotovitev so oblikovali novo mešanico kave, ki od danes krepi ponudbo kave na bencinskih servisih skupine MOL v Sloveniji in še petih državah.

Matej Mohorič Foto: Srdjan Cvjetović

"Kolesarji glede kave kar kompliciramo"

Med tistimi, za katere kava z mlekom ni prva izbira, je Matej Mohorič, kolesar moštva Bahrain Victorious, ki je novo mešanico kave, ki jo MOL proizvaja v svoji hčerinski družbi Roastar, razglasilo za svojo uradno kavo.

"Kolesarji glede kave kar kompliciramo. Sam zjutraj spijem capuccino, da se pocrkljam, nato pa pijem espresso. Včasih jih spijem celo deset na dan, zato kave porabim precej, en kilogram kavnih zrn v od treh do štirih dneh," je vrhunski kolesar razkril svoje kavne navade.