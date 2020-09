Ideje za hitre prigrizke brez slabe vesti #NAGRADNA IGRA

Ste za okusen prigrizek, ki je hkrati hranljiv ter ima polno vitaminov, beljakovin in mineralov? Potem si med obroki brez slabe vesti privoščite slana ali sladka pražena bučna semena, ki so prava zakladnica dobrega počutja.

Zakladnica koristnih hranil

Foto: Getty Images

Ne glede na to, ali uživamo pečena, pražena ali nepražena, oluščena ali neolupljena, so bučna semena enkraten prigrizek, poln koristnih hranil. Med drugim vsebujejo minerale kalij, kalcij, magnezij, fosfor in mikroelemente železo, baker, mangan, selen in cink ter vitamine A, B in E.

Cink ima vlogo pri delovanju imunskega sistema, selen ima vlogo pri aktivaciji imunskega sistema, mangan je pomemben za razvoj kosti, baker skrbi za porazdelitev kisika v organizmu, železo pa ima kot sestavni del hemoglobina vlogo pri prenosu kisika v organizmu. Kalij sodeluje pri preskrbi celic s tekočinami in hranilnimi snovmi, kalcij je nepogrešljiv pri tvorbi hormonov in delovanju encimov, magnezij ima vlogo pri oskrbi celic s hranilnimi snovmi in pospešuje delovanje mišic, fosfor pa je pomemben pri delovanju živcev, mišic in možganov.

Bučna semena so že od nekdaj uporabljali kot domače zdravilo proti črevesnim zajedavcem in pri težavah s prostato. Poleg tega prispevajo k dobri prebavi, krepijo živčni sistem, lase in nohte ter povečujejo možganske sposobnosti.

Priročen in okusen prigrizek

Foto: Getty Images

Buče, ki so v Evropo prišle iz Srednje Amerike v času Kolumbovega odkrivanja novega sveta, spadajo med najstarejše zelenjadnice na svetu in so se kot kulinarična dobrota razširile po vsem svetu. Že starodavna ljudstva Srednje in Severne Amerike so jih uporabljala v svoji prehrani, imajo pa tudi vidno mesto v ljudskem zdravilstvu po vsem svetu.

Ploščata, zeleno-rjava semena buč golic so odličen samostojni prigrizek – z njimi lahko popestrimo solatne prelive, kosmiče, jih uporabljamo pri peki kruha in piškotov ter za pripravo pestov in smutijev. Najboljša pa so seveda samostojna.

Priporočljiva količina je od ene do dve jušni žlici semen na dan.

Za vsakogar svoj okus

Pri prigrizkih ste lahko zelo ustvarjalni in si jih pripravite sami, lahko pa se prepustite okusom, ki so jih za vas ustvarili v Oljarni JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi.

Poskusite bučnice z okusom kave, če se odvajate od prevelike količine kave. Tako boste lažje prebrodili dan brez prave kave. Ljubitelji pikantnih okusov se bodo razveselili bučnic z okusom čilija, česna, čebule ali rožmarina, ki bodo blagodejni tudi za vse, ki se spopadajo z utrujenostjo, saj vas bo okus čilija in drugih začimb predramil. Čokoholiki bodo radi posegli po bučnicah z belo čokolado. Vsi drugi sladkosnedi gurmani pa lahko izbirajo med bučnicami z okusom vanilje in cimeta, mentola, kokosa, pomaranče in karamele.

Oljarna JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi ljubiteljem bučnih semen ponuja kar 13 različnih okusov bučnih semen, od tega jih je osem bolj sladkih, štirje pa slani, na voljo pa so tudi pražene bučnice brez dodanih okusov.

Okusi, ki jih lahko preizkusite:

vanilja cimet,

karamelizirane bučnice,

kava,

bela čokolada,

čokolada čili,

čokolada mentol,

čokolada kokos,

čokolada oranža,

pražene bučnice,

pražene bučnice čili,

pražene bučnice česen,

pražene bučnice čebula,

pražene bučnice rožmarin.

Odlična bučna semena iz Prlekije in Prekmurja so tudi osnova za vrhunsko kakovost štajerskega prekmurskega bučnega olja, ki vsebuje esenco krajev z največ sonca pri nas. Oljarna JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi že desetletja proizvaja naravno štajersko prekmursko bučno olje Slovenija, ki slovi po prijetnem vonju in polnem okusu.

