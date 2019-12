Ideja za darilo: mali aparat za točeno pivo doma

Oglasno sporočilo

Prav ste prebrali: mali gospodinjski aparat za točeno pivo je v trendu in navdušuje celo Slovenijo! Pričara užitek tako doma kot v pisarni. Spoznajte popularno in uporabno darilo zanjo in zanj.

Govora je o čisto pravi točilni napravi, ki v udobju doma pričara kozarec zares dobro ohlajenega piva. V prodaji na spletni trgovini Runda sekunda, ki je pravi raj za pivoljubce, so na voljo tri različne naprave. Največja Blade sprejme 8-litrske sodčke piva, manjši napravi THE SUB ali pa THE SUB Compact pa 2-litrske sodčke piva. Izbira barv naprav je pestra. Petra Greiner (na fotografiji) je izbrala krasno rdečo napravo THE SUB Rouge edition, obstaja pa tudi bela, črna, modro-siva, Heineken edition, metalik rdeča ... Za vsak okus, za vsako kuhinjo, za vsako pisarno, za vsak prostor za druženje.

Kako deluje aparat za točeno pivo?

V izbrani aparat katero se vstavi t.i. »torp« sodčke. Ti so prilagojeni prav za te aparate, ki sodček ohladijo na neverjetni 2 stopinji. Kozarec le postavite pod kot 45 stopinj in z ročko na aparatu nalijete zlato tekočino. Po nakupu naprave je pred vami pravo gurmansko testiranje različnih okusev sodčkov piva, ki se dobijo na prej omenjeni e-trgovini Runda sekunda. Imajo pestro izbiro ter ves čas dobre akcije. Znamke, ki jih lahko kupite: Krups, Heineken, Kaltenhausen, Birra Moretti, Sol, Edelweiss, Tiger, Gösser ...

Naprave so varčne in ne porabijo veliko električne energije. Obenem ne zavzamejo veliko prostora. Čiščenje je enostavno oziroma ga skoraj ni, saj ima vsak novi sodček svojo cevko za točenje, kar zagotavlja dobro higieno.

Le v decembru na voljo tudi na stojnici centra Citypark, pridi po darilo!

Kdor ne mara spletnega nakupovanja in ima raje pravo izkušnjo pogovora s prodajalcem, naj po svojo napravo za točeno doma pride na »pop up« stojnico v pritličju Cityparka. V svojem domu si zaslužite novo dimenzijo užitka! Izkušnja pitja je enaka kot v baru, še boljša, ker ga z družino in prijatelji spijete kar v domačih copatih na kavču - ob ogledu dobrega filma ali športne tekme.

Komu torej kupiti aparat za točeno pivo?

Očetu, ženi ali možu, najboljšemu prijatelju, prijazni sodelavki ali kar sebi? Odločitev je preprosta, aparat za točeno pivo v vsak dom in pisarno! Kupi ga sebi, predlagaj za skupinsko darilo za sodelavca ali podari svoji širši družini za bodoče najboljše piknike in zabave. Ne spreglej adventnega dogajanja: vsak dan do Božiča te ekipa Runde sekunde razvaja s popusti in ugodnostmi.

P.S.: Če za Božič podariš sebi ali družinskemu članu aparat za točeno pivo doma, smo prepričani, da boste letos na novo leto raje nazdravili s kozarcem popolno ohlajenega piva! Kupi aparat v sekundi tukaj >

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Naročnik oglasnega sporočila je Pivovarna Laško Union.