Gostilna Rožnik: obilna malica pri prvomajskem kresu

V rekreativnem smislu je postojanka na Rožniku nad Ljubljano vredna manj kot recimo Šmarna gora, v političnem oziroma revolucionarnem smislu pa gre za središče, kjer že dolga leta pripravljajo prvomajski kres v čast mnogo še vedno ali celo čedalje bolj izkoriščanim delavcem.

Tistega popoldneva je bilo več takšnih, ki so se na hrib z rdečo cerkvijo podali zaradi kulture telesa. Kolesarji, pohodniki in predvsem tekači. Avtomobilov, ki so sicer na položni makadamski cesti omejeno dovoljeni, ni bilo.

Gostilna Rožnik

Cankarjev Vrh 1, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 251 34 29

Je pa treba priznati, da na pozno torkovo popoldne tudi ni bilo niti pravih jedcev. Na nešteto klopeh pred gostilno je največ zavezanih telesni kulturi zgolj nekaj malega popilo, čeprav je tabla pred vhodom v gostilno opozarjala, da imajo zabeljen regrat.

V hiši, kjer je v začetku stoletja bival pisatelj Ivan Cankar, velik kritik oportunizma, pa tudi razlik med bogatimi in revnimi, imajo tudi jedilnice, da človeku ni treba jesti na vegastih klopeh, a se zdi, da je tudi v notranjosti standard podrejen kuhinji. Še posebej med tednom, ko najpomembnejših glavnih jedi niti nimajo.

Čeprav gre za klasično priljubljansko komercialno kuhinjo, ki z izjemo balkanske hrane – to imajo spodaj pri Čadu – ob koncih tedna ponuja skoraj vse, kar si želite, največ je tako zelo modernih bogatih solat, veliko je tudi testenin in golažev ter pečenk, glede na sezono oziroma prednaročilo pa so na voljo ocvrti piščanci, koline, krače, jedi iz pod peke (tudi hobotnica) in krače. Menije pripravijo za štiri osebe, to so najcenejše oblike prehranjevanja, saj juha, nekaj kosov mesa in priloga stanejo manj kot 15, ribji meni pa 23 evrov.

A kot rečeno, na delovni dan, ko smo se gor zapodili mi, prav vsega ni bilo, prinesli pa so narezek, na katerem je za 8,5 evra povprečnih mesnin in nekaj nepretresljivega sira. Še najboljši je bil topel kruh, ki se je dobro rimal s slanino, nekaj je bilo ogrske in domače salame, pršuta, šampinjonov in oliv.

Hišni narezek

Pri juhah so imeli na voljo samo gobovo – bogato z gobami, a nekoliko preveč zgoščeno z dodatki –, nato pa smo se namenili poskusiti tudi regrat z vsem (slanina, krompir, jajce). V posodi je bilo preveč krompirja, slanino pa bi veljalo bolj popražiti. Je pa tovrstna solata izredno bogata, kot so bogate vse jedi, ki jih strežejo na Rožniku, in bi bila že sama po sebi čisto dovolj za povprečno lačnega pohodnika.

Spomladanska ponudba: regrat z jajcem, krompirjem in slanino

Naj omenimo, da smo ob pojedini naročili tudi nekaj vina. Ob običajni ponudbi janževca, haložana, refoška in cvička smo se odločili za "belo mešano iz Brd", ki je zdržala do konca. Se pravi tudi pri velikanskem ocvrtem puranovem zrezku s pečenim krompirjem in praženih telečjih jetrcih s polento in kislo smetano.

Ocvrt puranji zrezek je bil gigantski ... ... nič manjša ni bila porcija telečjih jetrc.

Značilnost hiše, da postrežejo veliko in vroče, se je poznala tudi pri glavnih jedeh, ki so bile za odtenek bolje domišljene kot njihove predhodnice, čeprav se zdi, da so na Rožniku še najbolje pripravljeni na sladkosnede – tiste, ki so po hribu gor izgubili energijo in kalorije, kar je seveda treba nadomestiti.

Znani so po flancatih, poticah in jabolčnem zavitku, natakarica pa je bila prepričana, da nam bodo najbolj všeč štruklji. Natančneje, mešan krožnik s pehtranovim, orehovim ter navadnim in polnozrnatim skutnim štrukljem, ki naj bi jih namakali v nekakšen puding iz jagodičevja. Štruklji so bili nedvomno dobri, puding – omaka pa nepotrebna.

Izbor štrukljev: običajni in polnozrnat skutni, pehtranov in orehov.

Povzetek

Ljubljanska gostilna, na pol pohodniška in telovadna točka, ki ponuja vse od zrezkov do krač, od testenin do solat, ob juhah in narezkih pa tudi serijo zanimivih sladic. Imajo poceni menije, a tudi brez njih bi se morali za 15 evrov že konkretno najesti.

Vinska ponudba je z razliko od ponudbe jedi zelo ozka. Bela zvrst je iz Brd, potem pa so tu še klasike refošk, cviček, janževec in haložan.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.