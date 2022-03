Velikonočnih praznikov si ne predstavljamo brez jajc. A barviti pirhi in mala čokoladna jajčka, s katerimi smo navadno obdarovali otroke, imajo letos hudo konkurenco. V kleti Vinakoper so namreč ustvarili razkošno velikonočno čokoladno jajce, ki bo z vsakim grižljajem posebej prevzelo tudi najbolj zahtevne gurmane in iz njih izvabilo vzklike navdušenja.

Kaj je najslajši del velikonočnih praznikov? Čokoladno jajce, seveda! V Vinakoper so letošnjo pomlad pozdravili z novo edicijo inovativnega in pregrešno dobrega izdelka – velikonočnim čokoladnim jajcem Altroke Istra by Vinakoper, ki v sebi skriva pralineje, polnjene s sladkim muškatom in refoškom. Nekateri temu rečejo popolnost. V Vinakoper temu preprosto rečejo altroke! Poglejmo, zakaj je to jajce prava paša za oči in brbončice.

Popoln spoj čokolade in vina

Praktično vsi obožujemo čokolado. Številni med nami smo tudi ljubitelji žlahtne kapljice. Predstavljajte si, da lahko ti dve stvari združite. Sanje so ravnokar postale resničnost! Velikonočno jajce Altroke Istra by Vinakoper je namreč izdelano iz izbrane mlečne čokolade, v sebi pa skriva posebno presenečenje – pralineje, polnjene z najboljšim izborom sladkega muškata in refoška iz koprske vinske kleti. Mamljiva kombinacija tako poskrbi za pravcato eksplozijo okusov in arom, ki nam pričara občutek uživanja v toplem istrskem soncu ob nežni morski sapici.

Sladko uživanje lahko vsekakor prihranite le zase ali pa ga v luči velikonočnih praznikov velikodušno delite s svojimi najbližjimi. S tem bo praznično druženje še bolj zabavno in razigrano.

Gastronomsko povezovanje

Velikonočno čokoladno jajce ne povezuje le okusov, temveč tudi lokalno skupnost. V Vinakoper so namreč to sladko zgodbo razvili v sodelovanju s čokoladnico Tramontana ter Obalnimi galerijami Piran in lokalnimi umetniki, ki so poskrbeli za unikatni umetniški izgled izdelka. Pogumno ga postavite na sredino bogato obložene praznične mize, zagotavljamo vam, da bo kradel poglede vseh, ki jih boste gostili.

Dvojno sladko presenečenje

V Vinakoper se dobro zavedajo, da so najslajša dvojna presenečenja. Vsakega kupca velikonočnega čokoladnega jajca Altroke Istra by Vinakoper zato v notranjosti čaka posebno darilo – kupon za degustacijo treh vzorcev vrhunskih vin za dve osebi v Vinskem butiku v Kopru. Zahvaljujoč dvojnemu gastronomskemu presenečenju je velikonočno čokoladno jajce tudi idealno darilo za vaše najbližje, prijatelje ali družino.

Pozdrav pomladi z Altroke okusi

Letošnja pomlad bo dodobra prepojena z Altoke okusi. Potem, ko bomo odlomili še zadnji košček velikonočnega čokoladnega jajca in pojedli vse pralineje, bo namreč napočil čas za novo sezono Altroke Istra Gourmet Festivala v organizaciji Mestne občine Koper. Prvo prizorišče gastronomskega festivala, ki združuje lokalne istrske ponudnike, bo prav dvorišče vinske kleti Vinakoper. Otvoritev bo potekala v četrtek, 26. maja, nato pa se bo kulinarična tržnica z lokalnimi jedmi in vini selila po različnih lokacijah.

Da ne zamudite pestrega dogajanja, polnega istrskega veselja in dobrovoljnosti, sledite družbenim omrežjem Vinakoper in se prepustite uživanju v pristnih Altroke okusih.

Altroke Istra by Vinakoper je naprodaj v vseh prodajalnah Vinakoper. Še posebej toplo vabljeni k obisku Vinskega butika na Šmarski cesti 1 v Kopru. Za vas je med tednom odprt od 8.30 do 19. ure, ob sobotah pa od 8. do 13. ure. Dobrodošli!

Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!