Če ni motivacije za zajtrk, je ne bo niti za trening

Zajtrk je pomemben del uravnotežene prehrane, ki pa ga marsikdo med nami najraje kar preskoči. Še pomembnejši pa je za vse, ki so redno telesno aktivni in zaradi gibanja potrebujejo res raznovrstno in bogato prehrano.

Redno gibanje je ključ do dobrega počutja. Ko se zbudimo, je raven sladkorja, ki ga naše telo potrebuje za delovanje mišic in možganov, zelo nizka. Šele z zajtrkom telo lahko obnovi zaloge energije in hranilnih snovi. Brez vsakodnevnega uravnoteženega zajtrka telo ne dobi vseh nujnih snovi za delovanje, zaradi česar se upočasni metabolizem. Postanemo bolj nagnjeni k utrujenosti, razdražljivosti, prekomerni teži, napadom lakote in različnim kroničnim boleznim. Šele z dobrim zajtrkom telesu sporočimo, da je čas, da se kolesje metabolizma zažene. Tako tudi čez dan lahko porabimo več kalorij, kot bi jih, če bi zajtrk izpustili.

Eden glavnih razlogov, da ljudje zjutraj ne jedo zajtrka, je pomanjkanje občutka lakote. Kljub temu, da se naš želodec navsezgodaj zjutraj še ne "oglaša", pa mu vseeno privoščimo nekaj slastnega, da bomo lahko začeli dan z več energije in pravo mero optimizma.

Premalo motivacije za dober zajtrk?

Ali potrebujete več motivacije, da bi uživanje zajtrka postala vaša vsakodnevna navada? Če do zdaj niste redno jedli zajtrka in vam obilnejši obroki navsezgodaj zjutraj ne ustrezajo, je čas, da na svoj jedilnik uvedete vsaj lahek smuti ali še bolje – skodelico kosmičev ali drugih žit za zajtrk, ki jih lahko kombinirate z mlekom ali jogurtom ter raznimi vrstami sadja.

Če še vedno ne vidite razloga, ki bi vas prepričal, kako pomemben je zajtrk, vprašajte prijatelje športnike. Ni treba, da so profesionalni športniki. Tudi za športnike, ki se samo ljubiteljsko ukvarjajo s športom – hodijo v fitnes, na nekajkilometrski tek, jogo ali vodeno vadbo – je dober zajtrk ključen za vnos prave količine beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob. Beljakovine naj predstavljajo med 10 in 15 % dnevnega energijskega vnosa. Odrasel človek dnevno potrebuje 0,8 g beljakovin na kilogram telesne mase.

Aktivni zajtrki za aktivne

Ko izbiramo prava živila za zajtrk, ni najbolj priporočljivo, da si zjutraj na krožnik naložimo mafine, palačinke, ocvrta jajca s slanino in hrenovke. Vsekakor moramo biti bolj zviti in izbirati jedi, ki vsebujejo čim več polnovrednih in hranljivih snovi.

Kos polnozrnatega kruha s poširanim ali kuhanim jajcem, sirom, avokadom ali namazom, arašidovim maslom ali drugim polnovrednim dodatkom je prava izbira, da bomo lahko izpolnili svoj vadbeni načrt ter ostali fit. Lahko si pripravimo najrazličnejše smutije s sadjem, zelenjavo, jogurtom in mlekom ali pa si skuhamo ovseno kašo in jo posujemo z oreščki, semeni in koščki sadja. Druga možnost so že pripravljene žitarice za zajtrk. Pred nakupom žitaric preverimo, da porcija vsebuje vsaj tri grame vlaknin, manj kot 10 gramov sladkorja na porcijo, čim več različnih žit, oreščkov in rozin ter da je brez umetnih barvil in sladil.

Prvovrstni kosmiči za aktiven začetek dneva

Velikokrat nimamo časa za pripravo slastnega zajtrka. Hitimo v službo, šolo ali po opravkih in namesto da bi se odpovedali temu pomembnemu obroku, se raje odločimo za prvovrstne kosmiče za aktiven začetek dneva. Žita za zajtrk Sport müsli in Sport kaše Zlato polje, ki nas razvajajo z novimi okusi, odlikujejo vrhunske sestavine in odličen okus, predvsem pa so zelo hitro pripravljeni. Nimamo več pravega izgovora, da ni časa za zajtrk.

Sport müsli Zlato polje V liniji Sport müsli Zlato polje boste našli izdelke, ki so slajeni z medom in vsebujejo visoko vsebnost prehranske vlaknine. Razvajajte se z novimi okusi jabolčna pita, lešnik-kokos, jagodičevje ali super s chia in konopljinimi semeni. Ljubitelji klasičnih okusov pa lahko posežejo po čokoladnem, polnozrnatem in sadnem müsliju brez dodanega sladkorja. Ali ste vedeli? - Konopljina semena vsebujejo beljakovine ter maščobne kisline omega 3 in omega 9. - Goji jagode so odličen vir antioksidantov. - Bučna semena so bogat vir beljakovin. Pest bučnih semen vsebuje kar okoli 10 gramov beljakovin. - Lešniki vsebujejo več vitamina E kot vsi drugi oreščki, so tudi vir vitaminov B-kompleksa.