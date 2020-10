Čas za kraljevske slaščice s ščepcem skrivnosti

Zakaj se ne bi preizkusili v peki klasičnih piškotov, ki jim dodamo skrivnostno sestavino, ta pa bo našim dobrotam nadela poseben pečat. Z njo bodo piškotki okusnejši, bolj in lepo obarvani. Privoščili si jih bomo brez slabe vesti.

Nagradna igra Sodelujte v nagradni igri in se potegujte za kuharsko knjigo Ustvarjajte, uživajte, jejte dobro z olji GEA.

Kraljevska slaščica, ki tekne tudi vsak dan

Foto: Getty Images

Dobri piškoti so rahli, ne preveč drobljivi in se kar topijo v ustih. Angleži imajo kraljevsko navado, da si jih privoščijo vsak dan ob popoldanskem čaju. Pri nas pa teknejo tudi kar tako, še posebej ob praznikih. Prava gospodinja se vedno rada pohvali s celo serijo najrazličnejših piškotov, ki po videzu ne smejo skrivati svojega kraljevskega porekla. Kajti pri piškotih gre prav za to – z njimi pričaramo praznično vzdušje in nobena praznična miza ne bi smela biti brez nekaj vrst te izvrstne slaščice.

Začetniki peke piškotov dobro vedo, da dobrih piškotov ni tako preprosto speči, saj potrebujemo pravo razmerje vrhunskih sestavin. Natančno moramo slediti postopku, da ne dobimo preveč zbitih ali popolnoma zdrobljenih primerkov.

Ne glede na to, ali smo začetniki ali izkušeni peki slaščic, pa je nekaj gotovo – ko iz pečice zadiši po domačih piškotih, je domače vzdušje vedno prvovrstno.

V pokušnjo ponujamo recept, ki bo navdušil vse ljubitelje kraljevskih slaščic.

Marmeladno-čokoladne rožice z bučnimi semeni

Sestavine:

300 g gladke bele moke

300 g ostre bele moke

400 g masla ali margarine

2 jajci

3 vaniljeve sladkorje ali 1 postrgan strok vanilje

Čokoladna kuvertura in marmelada:

čokolada v prahu/čokoladna tablica

malo mleka ali masla

marelična ali ribezova marmelada

Priprava:

GEA BIO bučna semena zmeljemo v mešalniku. Iz navedenih sestavin zgnetemo testo in ga damo za nekaj časa v hladilnik, da počiva. Nato ga razvaljamo na 4 milimetre debelo, oblikujemo rožice in jih položimo v pekač na peki papir. Pekač položimo v ogreto pečico in pečemo 10 minut na 180 stopinj Celzija. Ko so piškoti pečeni, jih preložimo s pekača na krožnik in pustimo, da se dobro ohladijo.

Medtem naredimo čokoladno kuverturo.

V kozico stresemo čokolado v prahu ali mlečno čokolado nasekljamo na drobne koščke. Dodamo malo mleka ali masla in nenehno mešamo na malem ognju, dokler čokolada ne postane dovolj kremasta in gladka.

Ohlajene piškote na eni strani namažemo z marmelado in stisnemo po dva skupaj. Nato en del piškota pomočimo v prej pripravljeno čokoladno kuverturo.

Izberite prave sestavine

Foto: Getty Images

Pri piškotih je pomembno, da uporabljamo samo izvrstne sestavine. Veliko jih prisega na uporabo masla, ki piškotom podari zmagovalni okus, vendar je pomembno, da izberemo tudi vrhunsko moko. Pomembno je tudi, kako namastimo pekač. Pri piškotih je praviloma bolj priporočljiva uporaba peki papirja. Previdni moramo biti tudi pri gnetenju testa za piškote. To opravimo hitro in rahlo, sicer bodo piškoti preveč gumijasti. Če pri valjanju testa uporabimo preveč moke, bodo pretrdi, zato testo pred valjanjem raje posujmo s sladkorjem v prahu.

Sestavine naj bodo sveže, preverjene kakovosti in natančno odmerjene. Pravilno je tudi, da jih pred peko postavimo na kuhinjski pult, da se segrejejo na sobno temperaturo. Še ena zanimivost pri peki piškotov: uporabljajmo svetle pekače, saj se pri temnih piškotki spodaj prehitro zapečejo.

Dodatek različnih semen piškote in druga peciva dvigne na čisto novo raven. Semena piškote obogatijo s svojimi hranljivimi snovmi in jih spremenijo v prave male hrustljave poslastice. Tako pecivo ni več namenjeno samo posladku, ampak jih imamo lahko tudi za malico med obroki.

Družinska praznovanja z drugačnimi tortami

Ko je čas za družinsko praznovanje, lahko domače presenetimo s slastno tortico z bučnimi semeni. Zagotovo je še nihče ni nikoli jedel.

Priprava je preprosta in bo razveselila vse, ki obožujejo bolj kremaste tortice. Poseben pridih ji bo dodal bučni oblat, ki ga zdrobimo in posujemo po vrhu. Uspeh je zagotovljen.

Sestavine za biskvit:

12 jajc

10 velikih žlic sladkorja

2 zavitka vaniljevega sladkorja

naribana lupinica dveh limon

Krema:

250 g sira mascarpone

360 g kisle smetane

200 g sirnega namaza

100 g sladke smetane

1 kremfix gel

3 vaniljevi sladkorji

5 velikih žlic sladkorja

Bučni oblat:

80 g sladkorja v prahu

Od 80 do 100 g GEA BIO bučnih semen

Priprava:

Biskvit: ločimo beljake od rumenjakov. Rumenjake zmešamo s sladkorjem, vaniljevim sladkorjem in naribano limonino lupinico. Beljake stepemo v čvrst sneg. Nato rumenjake zmešamo s snegom. V mešalniku zmeljemo GEA BIO bučna semena in jih počasi dodajamo masi. Vse skupaj na rahlo premešamo. Maso za biskvit razdelimo na tri dele, saj vsako maso pečemo posebej, in sicer 10 minut v ogreti pečici na 180 stopinj Celzija. Ko je biskvit pečen, ga pustimo, da se ohladi.

Bučni oblat pripravimo tako, da segrevamo sladkor v prahu tako dolgo, dokler ne karamelizira. Karameliziranemu sladkorju dodamo grobo nasekljana GEA BIO bučna semena. Oblat damo na peki papir in pustimo, da se ohladi. Ko se ohladi, ga razdrobimo tako, da nastanejo manjši koščki.

Krema: za kremo najprej zmešamo mascarpone, kislo smetano in sirni namaz. Temu primešamo sladko smetano in kremfix gel. Na koncu dodamo še sladkor in vaniljev sladkor.

Na koncu sestavimo torto tako, da vsako plast biskvita premažemo s kremo. Po vrhu potresemo zdrobljeni oblat in torto položimo v hladilnik, da se dobro ohladi.