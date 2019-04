Čas je za zabavo z osvežilnim ciderjem

Oglasno sporočilo

Čeprav so njegovo različico poznali že stari Grki, Hebrejci in Rimljani, se zdi, kot da je svet cider pravkar ponovno odkril. Gre namreč za eno najhitreje rastočih kategorij alkoholnih pijač na svetu. Pred dvema letoma je Pivovarna Laško Union slovenski trg razveselila z dvema blagovnima znamkama ciderja: Jabolčnim tatom in Strongbowom. Ste ju že poskusili?

Cider ni klasično vino. Res je, da je cider tako kot vino pripravljen s postopkom fermentacije sadja. A vendar je od klasičnega vina precej drugačen: pripravljen je iz jabolk, vsebuje več kot pol manj alkohola kot vino (le 4,5 %) in je gaziran. Prav tako ima poseben ritual serviranja - pijemo ga zelo ohlajenega oziroma z ledom. Te lastnosti mu dajejo izredno svežino in pitnost, zato ga lahko popijemo malce več kot vina. V primerjavi z vinom je tudi manj resen, njegova zabavna narava pa zagotavlja, da je pri pitju ciderja vsak požirek posebno doživetje.

Cider tudi ni pivo. Naj vas ne zavede: čeprav cider izdelujejo v pivovarni, ga ne moremo primerjati s pivom. Cider je narejen iz jabolk, pivo pa iz ječmenovega sladu in hmelja. Medtem ko je pivo všečno ljubiteljem hmeljne grenčice, je cider priljubljen med tistimi, ki imajo raje rahlo sladek okus in svežino jabolk.

Cider prav tako ne moremo primerjati s koktajli in alcopopi. Je namreč povsem naraven, njegov nastanek pa se začne že v sadovnjaku s skrbno pridelavo in izbiro različnih sort ravno prav zrelih ter sočnih jabolk.

Cider je samosvoj. Gre za povsem samostojno kategorijo alkoholne pijače, ki jo odlikujeta svežina in jabolčni izvor. Zaradi njegove osnovne sestavine cidru rečemo tudi jabolčno vino ali jabolčnik.

Tam, kjer sodi med bolj priljubljene pijače, kot na primer v Angliji in Belgiji se za cider uporabljajo prav posebne sorte jabolk. Gre za izbrane sorte običajno manjših, trpko sladkih sort, kot so Dabinett, Ellis Bitter, Major, Harry Master in Michelin. V ostalih regijah, kjer je cider nova pijača, se običajno za pridelavo ciderja uporabljajo kar jedilne sorte jabolk, ki so običajno nekoliko manj kisla, manj trpka in so s svojo prijetno aromo in sočnostjo primerna za bolj sladek tip ciderjev. Med najbolj pogoste sorte jedilnih jabolk sodijo: Golden Delicious, Gala, Jonagold, Idared in Red Delicious.

Prišel je torej čas za cider. Jabolčni tat, ki se najbolje počuti ohlajen, vam bo nudil najboljšo osvežitev, če ga boste postregli s tretjino ledu v kozarcu. Tako je pripravljen na številne osvežujoče požirke. Naj se zabava začne …

