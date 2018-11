Ana Žontar Kristanc svetuje: z lahkimi obroki nad jesensko utrujenost

Oglasno sporočilo

Včasih je bila jesen zaznamovana kot obdobje, ko je bilo na poljih vse postorjeno in se je naše telo začelo umirjati ter pripravljati na zimski počitek. Dandanes pa tudi v tem času nenehno ostajamo v polnem pogonu in vse težje najdemo čas za umiritev telesa in duha. Prav zato je razumljivo, da si vse pogosteje želimo umika od vsakdanjih obveznostih in uživanje v barvitih jesenskih dneh, ki prebujajo doživetja v naravi.

Da boste lahko svoj čas preživljali na prostem, je s svojimi ustvarjalnimi idejami za preproste, hranljive in hitre obroke poskrbela Ana Žontar Kristanc, aktivna ženska, mama dveh navihanih dečkov in kulinarična ljubiteljica. Tokrat vam s svojimi zapečenimi toplimi tortiljinimi zvitki s špinačo, skušo in zeleno pomako predstavlja pravo kulinarično popotovanje v Mehiko in obrok, ki je odlična rešitev za jesensko kosilo na prostem. Jed je namreč odlična tudi hladna, saj ohranja prvovrstni okus skuše in nam ponuja uživanje v čarih jeseni.

Ana je z mehiškimi tortiljinimi zvitki zadela v polno, saj je bila celotna družina nad receptom naravnost navdušena. Preizkusite recept, ki bo navdušil tudi vas in vaše domače ...

"V tem času, ko se nas prehitro loti znana jesenska utrujenost in še vedno ostajamo nenehno v pogonu, je še posebej pomembno, da skrbimo za redno in pravilno prehrano. Ob tem vselej pazim, da so moji obroki kakovostni in lahki, da po kosilu v želodcu nimam groznega občutka napihnjenosti, ki bi prispeval k utrujenosti, in občutka, da se ne morem premikati. Večkrat v svoje obroke dodam skuše Rio Mare, saj s svojo široko ponudbo različnih omak lahko pripravim okusen in predvsem lahko prebavljiv obrok v le nekaj minutah. Fanta imata izmed vseh najraje skušo Rio Mare v mehiški omaki, ki jo največkrat pripravimo prav v tortiljah," je povedala simpatična Ana, ki pravi, da ji največkrat pri utrujenosti pomagata prav pravilna izbira prehrane in čas na svežem zraku.

S svojimi inovativnimi in hitrimi idejami je pripravljena tudi na nenapovedane obiske. Slastni tortiljini zvitki so namreč narejeni v pičlih 15 minutah. "Zapečeni topli tortiljini zvitki s špinačo, skušo in zeleno pomako so super ideja za malce drugačno kosilo ali ideja za zabave, druženja, goste ..." je še dodala Ana in s pomežikom sporočila, da tudi vaših gostov okusni zavitki ne bodo pustili ravnodušnih.

Fileji skuše Rio Mare Messicana vsebujejo le najboljše, ročno obdelane fileje skuše brez kosti in kože, ki so skuhani s kakovostnimi sestavinami. "Skuša Rio Mare Messicana je hranljiva in res fantastična. Obožujem dodan rdeči fižol, koruzo in kremno paradižnikovo omako, ki je rahlo pikantna, a še vedno povsem primerna tudi za otroke," je še povedala Ana.

Recept za zapečene tople tortiljine zvitke s špinačo, skušo in zeleno pomako je Ana delila na svojem blogu Anina kuhinja, za več receptov z izdelki Rio Mare pa pridno spremljajte blog www.aninakuhinja.si, spletno stran www.riomare.si in Facebook stran www.facebook.com/Rio.Mare.Slovenija.

Naročnik oglasne vsebine je Bolton Adriatic.