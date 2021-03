300 kilogramov čokolade za največje velikonočno jajce na svetu #foto

V čokoladnici Gay-Odin, ki Neapeljčane z vrhunsko čokolado in čokoladnimi izdelki razvaja že več kot 200 let, so izdelali tako veliko čokoladno jajce, da so se z njim vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov.

Z dvema metroma visokim jajcem, za katerega so porabili 300 kilogramov čokolade, niso počastili le prihajajočih velikonočnih praznikov, temveč tudi velikega italijanskega poeta Danteja Alighierija. Letos namreč mineva 700 let od njegove smrti, neapeljski čokoladarji pa so se mu poklonili tako, da so na rekordno čokoladno jajce naslikali njegovo podobo in zapisali verze iz njegove Božanske komedije.

"Že dvajset let v času velikonočnih praznikov izdelamo čokoladno jajce in ga poslikamo s podobami, ki jih navdihnejo aktualni dogodki," je za italijansko tiskovno agencijo Ansa povedala lastnica čokoladnice Marisa Del Vecchio.

Letos so zaradi koronakrize sprva nameravali celo prekiniti to tradicijo, nato pa so si premislili in jo obudili najbolj ambiciozno do zdaj. Na velikansko jajce so naslikali Danteja in ga popisali z verzi iz Božanske komedije, ki so po besedah lastnice čokoladnice bolj aktualni kot kadarkoli. "Situacija, v katero nas je pahnila pandemija, je podobna mračnemu gozdu, v katerem se lahko izgubimo," je pojasnila, "toda na koncu še vedno obstaja upanje za ves svet. Prepričana sem, da se bomo iz tega izvili in spet videli zvezde."

