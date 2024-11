Veliki horoskop za november: kaj vas čaka v službi, doma in v ljubezni?

Oven

Splošno: Zabavali se boste v družbi prijateljev, kar bo prava osvežitev. Spoznali boste, da se znate še vedno do solz nasmejati, če le želite. Saj veste, da s kuhanjem mule ne naredite usluge niti sebi niti drugim. V službi boste razmišljali o spremembi, vendar pa ne boste vedeli, kako jo sprožiti. Morda čas zanjo še ni primeren, najboljše priložnosti so vam še skrite. Imate pa v bližini neko osebo, ki vam lahko odpre vrata do izboljšanja. Najbolj spontane ideje vam bodo prinesle največ zadovoljstva.

Ljubezen: V ljubezni se vam obeta preobrat. Tisti v zvezi boste morda razočarani nad partnerjem, vendar morate najprej premisliti o svojem delovanju, preden se lotite kakršnegakoli obtoževanja. Veste, da partnerja ne boste spremenili, zato pri sebi odpravite tisto, česar ne želite imeti v življenju. Samskim se bo ponudila priložnost za avanturo, če že ne za resnejšo zvezo. Sprostite se in naj bo ta mesec res vaš mesec ljubezni.

Bik

Splošno: Ne bodite presenečeni, če se vam bodo v tem mesecu dogajale stvari, na katere niste računali niti v svojih najbolj skritih sanjah. Čakajo vas namreč spremembe, zato se kar pripravite nanje. Morda bodo nekatere od njih šokantne, ali pa za vas malenkost boleče, vendar boste kaj hitro spoznali njihove prednosti in ponovno z optimizmom zrli v prihodnost. Če se le da, si privoščite vsaj kak prost dan in večkrat poskrbite za sprostitev telesa in duha.

Ljubezen: Pred vami je čudovit mesec, v katerem bo poudarek predvsem na čustvih. Že v prvih dneh meseca boste začutili spremembe. Najverjetneje se bo za vas začelo novo obdobje na osebnostnem področju. Srečo boste uživali v miru, zadovoljni boste sami s seboj, kar se bo pozitivno odrazilo tudi v ljubezni.

Dvojčka

Splošno: V neugodnih trenutkih se obrnite na najbližje, saj vam bodo vedno stali ob strani. Spravili vas bodo v dobro voljo in vam na ustnice ponovno narisali nasmeh, svet pa se vam bo v trenutku zazdel lepši. Mesec, ki je pred vami, vam namreč prinaša tako prijetne kot manj prijetne trenutke, vsi pa se vam bodo vtisnili v spomin zaradi edinstvenosti. Dnevi, ki so pred vami, bodo nadvse dinamični, obetate si lahko celo drastične spremembe.

Ljubezen: V tem mesecu se boste predvsem posvečali obstoječemu partnerstvu. To bo namreč precej kritičen čas zanj. Čustva se bodo morda ohladila celo do te mere, da partnerstva ne bo več mogoče postaviti nazaj na pravo mesto. Vendar ni razloga, da vržete puško v koruzo. Če sledite sebi in svojim čustvom, nimate razloga za strah. Pravzaprav se bo zgodilo, kar boste želeli. Za samske to ni primerno obdobje za kakršnekoli začetke na tem področju. Bolje je, da se posvetite sebi in karieri, saj boste na tem področju neprimerno uspešnejši.

Rak

Splošno: Naučite se igrati z domišljijo in si ne postavljajte meja. Ovire in meje so namreč le v vaši glavi. Predstavljajte si, da je življenje pravljica, kjer je vse mogoče, in tako tudi delujte. Če boste storili tako, je pred vami prav čaroben mesec. Prepustite se dogajanju in se ne obremenjujte s skrbmi.

Ljubezen: Ta mesec je čas za nove ljubezenske začetke, zato nikar ne čakajte doma. Odpravite se kam in osvajajte, kot to znate le vi. Sramežljivost pa v tem mesecu le puščajte doma. Ponudilo se vam bo mnogo novih priložnosti in obžalovali boste, če jih ne boste izkoristili. Če ste v zvezi, pa zgrabite partnerja in ga odpeljite neznano kam. Nujno potrebujeta čas zase, ki vama bo pomagal zakrpati luknje v odnosu.

Lev

Splošno: Pomembne spremembe se vam obetajo tako na poslovnem kot na finančnem področju. Končno boste želi sadove, saj ste v zadnjem času vložili veliko truda in odpovedovanja. Če ne prej, si vsaj za konec meseca privoščite oddih, ki ga nujno potrebujete. Dokončajte vse službene obveznosti in se odpravite novim dogodivščinam naproti.

Ljubezen: Ljubezen vas ne bo zaobšla, čeprav boste sprejeli nekaj slabih odločitev. Tisti v zvezi se boste znali odkupiti partnerju, tudi če ga boste prizadeli s kakšnim nepremišljenim dejanjem. Samski pa boste tudi na splošno tako brezskrbni in prikupni, da vam ne bo mogoče zameriti. Le sredi meseca vas čaka nekaj ljubezenskih situacij, v katerih bo resnično pomembno, da se odločate z glavo in ne le s svojimi razgretimi čustvi.

Devica

Splošno: Ta mesec vam bo postregel z izzivi, v katerih boste dokazovali svojo osebno moč in odločnost. Kolikor bo po eni strani naporen, pa vam prinaša tudi nekaj pozitivnih presenečenj. Še posebej v drugi polovici meseca se vam bodo priložnosti za večji zaslužek ponujale kar same od sebe. Pazite se prevzetnosti, saj boste v tem primeru ostali brez vsega. Bodite hvaležni za vse priložnosti, ki jih prejemate.

Ljubezen: Če vam ljubljena oseba ne bo v oporo, se boste sposobni precej znašati nad njo. Še posebej v začetku meseca boste težko ločili, katere težave zares izvirajo iz ljubezenskega življenja, katere pa iz kakega drugega področja. Na splošno vas bo marsikaj motilo, zelo kritični boste do ljudi. Za samske to lahko pomeni, da na obzorju ne bo nikogar, ki ne bi imel kakšne usodne napake. V drugi polovici meseca se bodo čustva postopoma umirjala.

Tehtnica

Splošno: Na poslovnem področju ne pričakujte drastičnih sprememb, vendar nad položajem ne boste mogli biti razočarani. Vse se bo odvijalo po načrtih. Kljub temu pa boste imeli neke želje, zato boste sploh sredi meseca intenzivno razmišljali o dodatnem zaslužku. Ne ženite se preveč, ampak se raje posvečajte dogajanju na zasebnem področju, saj je to tisto, kar vas lahko osreči, materialne dobrine so le prehodne.

Ljubezen: Ljubezni ne boste posvečali posebne pozornosti, še najmanj v začetku meseca. Kasneje vas bo nanjo spomnil vaš partner ali pa se bo pojavila nova oseba, ki bo pritegnila vašo pozornost. Prave predanosti kljub temu ne boste pokazali vse tja do zadnjega tedna. Takrat pa bo že skrajni čas, da v čustvih nadoknadite zamujeno.

Škorpijon

Splošno: Možnosti bodo vedno manjše, vi pa boste zahtevali vedno več. Bodite realni in ne pričakujte preveč, da ne boste meseca zaključili z razočaranjem. Če se boste prevzeli, bi utegnili za to plačati veliko ceno. Zato se zavedajte svojih psihičnih in fizičnih zmožnosti in delujte v tem okviru. Še posebej konec meseca bo pokazal, ali ste upoštevali svoje omejitve. Finance vas ne bodo presenečale ne v pozitivnem ne v negativnem smislu.

Ljubezen: Ljubezen vas ne bo pustila na cedilu. Ne glede na to, ali jo boste iskali ali ne, bo sama našla vas. To lahko pomeni nepričakovano iskrico v obstoječih razmerjih ali pa vročo avanturo za samske. Kaj se bo razvilo iz tega, pa še vse do konca meseca ne bo jasno, saj bodo vaša čustva precej zbegana.

Strelec

Splošno: V tem mesecu boste na splošno precej nervozni. Najkasneje v sredini meseca se bo stanje začelo vsaj delno umirjati. Imeli boste ogromno obveznosti, vsi pa vas bodo še dodatno priganjali. Vzemite le toliko, kolikor zmorete, preostalo prepustite drugim. Ni vam treba sprejeti tistega, kar ni vaša obveza. Morda se boste morali naučiti reči ne. V tem mesecu se bo zvrstilo veliko položajev, ko boste obnemeli, kar ni vaša značilnost. Vendar pa je morda še bolje tako, saj se boste na tak način izognili premnogim zapletom. Na splošno bo v tem mesecu v ospredju umetnost komunikacije.

Ljubezen: Pretekli meseci niso bili tako vroči kot bo ta, zato se kar pripravite na vroče dogajanje. Zabave in druženja vseh vrst vam ne bo manjkalo, pravzaprav boste uživali v pravem pomenu besede. Prejemali boste nadpovprečno veliko pozornosti nasprotnega spola, kar bo ugodno vplivalo tudi na vašo samopodobo. Končno boste zadovoljni sami s seboj, na življenje pa boste gledali z optimizmom in vero.

Kozorog

Splošno: Pred vami je zabaven mesec, ki pa bo lahko za finance nekoliko kritičen, saj boste precej impulzivni pri denarnih odločitvah. Ne boste se mogli izogniti premnogim prepirom in izzivom. Naj vas ne potolčejo, raje v njih uzrite nove priložnosti. Več sproščenosti se vam obeta v službi, saj bo tam ozračje nadvse veselo. Morda boste v kolektiv celo sprejeli nekoga novega, ki bo še dodatno popestril vzdušje. Pazite, kakšen prvi vtis boste pustili, saj si vas utegne oseba po njem tudi zapomniti.

Ljubezen: V ljubezni se vam v prvi polovici meseca ne obeta nič novega. Nič se ne bo premaknilo in to vas bo spravljalo v obup. Na trenutke se boste počutili osamljene, kar vam bo še dodatno jemalo energijo. Če imate partnerja, se ne boste mogli izogniti prepirom, vendar se bo položaj kaj hitro izboljšal.

Vodnar

Splošno: V tem mesecu bo vroče na več področjih. Obetajo se vam pestre dogodivščine, ki vas nikakor ne bodo pustile ravnodušnih. Prebudili se boste tudi vsi tisti, ki ste v zadnjem času izgubili upanje za določene cilje. Največ težav pa se vam v prihajajočem mesecu obeta na družinskem področju. Najverjetneje se bo nekdo nenehno vtikal v vas, kar bo velikokrat povzročilo, da boste izgubili potrpljenje in se ostro odzvali. Začnite postavljati meje, če želite, da vas pustijo na miru.

Ljubezen: Vaša vez z ljubljeno osebo bo skozi vse pestro dogajanje ostala močna in globoka. Če ste se pravkar z nekom zbližali, se vama bo večkrat dogajalo, da bosta drug drugemu zaključevala stavke in uganila misli. Tudi vezani si boste v partnerjevem objemu oddahnili in ponovno odkrili številne razloge, zakaj sta skupaj. Le sredi meseca so mogoči manjši prepiri.

Ribi

Splošno: Ta mesec vam bo prinesel veliko energije in optimizma. Tudi tisti, ki se pobirate po kakšni zahtevnejši življenjski preizkušnji, boste končno začutili izboljšanje. Izzive, ki vam bodo prihajali na pot, boste sprejemali skorajda z navdušenjem, saj boste v njih videli nove priložnosti in možnost za osebni razvoj. Tudi vaše finančno stanje vas bo podprlo, večino celo s kakšnim pozitivnim presenečenjem. Mesec boste končali modrejši in polni novih izkušenj.

Ljubezen: Tisti v zvezi boste večkrat v tem mesecu pomislili na to, kam vas pelje obstoječa zveza, in se v skrajnem primeru celo odločili za drastične spremembe. Samski pa boste uživali v sproščenem druženju. Končno boste pustili preteklost za seboj in z optimizmom zrli v prihodnost. Ugotovili boste, da ste pravzaprav pomembni le vi.