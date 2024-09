Horoskop: kakšen teden čaka vaše znamenje?

Oven

Iskali boste neke ideale in zopet ugotovili, da bo to nemogoče. Bodite previdni in ne pretiravajte, drugače boste razočarani. Popolnoma drugače pa bo, če se boste zadovoljili s stanjem in se ne boste pritoževali. Zagotovo se bo obrnilo na bolje. Tudi v službi vam ne bo šlo najbolje, a dobra stran vsega tega bo vaš prijatelj, ki vam bo ves čas stal ob strani. Vezane bo partner tokrat spravljal ob pamet. Pogosto ga ne boste razumeli ali pa mu ne boste mogli ustreči. Ne obupajte prehitro, pred vami je čas preizkušenj, ki jih boste morali rešiti. Sobotni večer bo prinesel bolj sproščeno vzdušje. Samski ste se v preteklem tednu naužili priložnosti, ki so se pojavljale na ljubezenskem in na partnerskem področju. Nekateri med vami ste jih dobro izkoristili, drugi ne. Konec tega tedna vam bo prinesel ohladitve.

Bik

Finančne zadeve bodo ta teden zahtevale posebno pozornost. Pripravite se na nepričakovane izdatke, vendar ne skrbite preveč, saj se bodo stvari kmalu uredile. Svetujemo vam, da se izogibate tveganim naložbam in raje varčujete. Previdnost pri denarju vam bo prinesla dolgoročno varnost. Samski poskušajte v tem tednu vzpostaviti stik s prijateljem, ki gre skozi težke čase. Vaše besede bo cenil bolj, kot si lahko mislite. Vaše prijateljstvo mu zelo veliko pomeni in je zdaj ena redkih svetlih točk v njegovem življenju. Vezani boste partnerjevo podporo v tem tednu občutili kot pritisk, a vas bo občutek varal. Prav on je tista oseba v vašem življenju, ki vas iskreno spodbuja in vam resnično želi le dobro, pa čeprav boste postali boljši, kot je on.

Dvojčka

Družina in prijatelji vam bodo ta teden v veliko oporo. Njihova pomoč vam bo omogočila raziskovanje novih možnosti in premagovanje izzivov. Poskrbite, da se jim boste primerno zahvalili za podporo. Vezani boste v tem tednu partnerja doživljali kot zelo posesivnega. Zdelo se vam bo, da želi manipulirati z vami in vam vsiljevati svoj pogled na svet ter dogajanje v vajinem odnosu, zaradi česar se bo v vas prebudila želja, da bi najraje pobegnili. Poskusite nekoliko potrpeti, že v drugi polovici tedna boste razmerje videli v povsem drugi, veliko bolj pozitivni luči. Samski počakajte z osvajanjem vsaj do petka, ko vam bo pot prekrižala zanimiva oseba.

Rak

Čeprav imate ta teden polno novih idej, vas bo sreča na službenem področju nekoliko zapustila. Bodite previdni pri poslovnih odločitvah, saj bi lahko napačne poteze povzročile večje težave. Izogibajte se vlaganju denarja, da ne bi izgubili več, kot si lahko privoščite. Vezani izkoristite prve jesenske dni, ko se bo pojavilo več priložnosti za izkazovanje ljubezni, nežnosti in druge vrste naklonjenosti. Čeprav je vašemu odnosu zdaj primešano nekaj posesivnega in ga spremljajo ljubosumni izbruhi, bosta lahko v tem času razmerje še poglobila. Samski se v tem tednu večkrat odpravite po zabavah in na različne druge družabne dogodke, saj boste le tako lahko spoznali sorodno dušo ali pa vsaj nekoga, ki vam bo všeč.

Lev

Neka oseba vam bo neprestano za petami, kar vas bo spravljalo ob živce. Na miren način jo lahko vprašate, kaj se dogaja, vendar ne pričakujte, da boste prejeli iskreno razlago. V ozadju se skriva nekaj več, vendar morda še ni pravi čas, da spoznate, kaj se v resnici dogaja. Osredotočite se na delo, ki vam ga v službi ne bo primanjkovalo, še posebej, če boste v teh dneh sami odgovorni za vse. Organizirajte se in več kot uspešno boste opravili z vsem, kar vas čaka. Ta teden bo zaznamovan z romantičnim in nežnim ljubezenskim vzdušjem, ki bo v vas spodbudil še večjo željo po partnerjevi družbi. Vedeti morate, da se bodo pojavile vsakodnevne delovne in druge obveze, ki bodo od vaju zahtevale, da skupaj preživita manj časa. Ne vihajte nosu in ne obtožujte partnerja, da se vam me posveča dovolj. Tudi vi boste zelo zaposleni. Samski boste imeli priložnost spoznati posebno osebo v prvi polovici tedna, kasneje ne več.

Devica

S poslovnim in finančnim področjem boste zadovoljni kot že dolgo ne. Najverjetneje si lahko obetate celo nek nov denarni dotok, ki vas bo rešil iz zagate, v kateri ste se znašli. Vaš trud bo končno obrodil sadove in ponovno boste lahko zaživeli v vseh razsežnostih. Vendar pa se bodo s tem pojavile tudi nove težave. Nekdo, najverjetneje iz ožjega družinskega kroga, kar ne bo mogel skriti ljubosumja. S takimi ljudmi je bolje, da sploh nimate opravka, saj v vaše življenje ne morejo prinesti nič dobrega. Samske bodo tokrat najbolj privlačile aktivnosti v domačem okolju in udobni večeri na kavču. Zabavne in družabne dogodke boste poskušali ignorirati. To bo dobra novica za vaše prijatelje in družinske člane, ki bodo želeli z vami uživati v miru. Vezani predstavniki tega znamenja pa si boste vzeli čas za partnerja. Načrtovati bosta začela oddih. Ker želja ne bosta mogla uskladiti, boste na koncu prav vi spet popustili. Zakaj pa tokrat ne bi bilo po vaše?

Tehtnica

Izkoristite trenutni zagon, naj vas nese čim dlje. Vaši cilji bodo lažje dosegljivi s pomočjo prijateljev in družine, sledite svojim sanjam, da ne boste česa obžalovali. V prihajajočem tednu bo pomembno, da ohranite pozitivno razmišljanje na vseh področjih. Največ nevšečnosti se vam obeta na ljubezenskem področju, kar vas bo pošteno spravljalo ob živce. Zdelo se vam bo, da karkoli naredite, ni dovolj, poleg tega pa ne boste zadovoljni niti z dogovorom, ki ga boste sklenili s partnerjem. Vezane bo v začetku tedna obšel občutek, da je vse zaman. Partner vas ne bo razumel, vi ne boste razumeli njega. Imeli boste občutek, da se vse podira, in to vas bo lahko hitro vrglo iz ravnotežja. Če ste v resni zvezi, ne obupajte, pač pa se poskušajte s partnerjem pogovoriti. Ne bodite razočarani, če pri tem ne boste uspešni. Samski počakajte še nekaj časa, preden se boste odpravili na lov za pravo osebo. Največ možnosti za zadetek v polno boste imeli v soboto.

Škorpijon

Teden vam bo prinesel veliko osebnih sprememb. Začutili boste potrebo po večjem zadovoljstvu na delovnem mestu in potrebo po spremembi zunanjega videza. Ponovno ocenite svoje delovne navade, ker boste po tem bolj odločni. Ker so spremembe neizogibne, pustite stvarem čas, da se odvijejo po naravni poti, preden skočite v nepremišljene odločitve. Neka romanca bi lahko razburkala vaše razmerje, zato premislite, ali ste na to pripravljeni. Pokazali boste tudi svojo umetniško žilico in začeli uresničevati svoje ideje. Imeli boste tudi potrebo po podprtju drugih ljudi, ki bo vsekakor vplivala na ljudi okoli vas. Partnerski odnosi se bodo razvili. V prvi polovici tedna boste veliko časa namenili svojemu zasebnemu in čustvenem področju, ki potrebuje svežino. Če še kar vztrajate v zvezi, ki se je popolnoma ohladila, je čas, da odnehate. Vedite, da vas sreča čaka drugje, ne glede na to, kako težko vam je to v tem trenutku sprejeti.

Strelec

V tem tednu boste doživeli velike spremembe v svojem videzu in količini samozavesti, ki jo imate trenutno. Predstavili se boste v drugi luči. Za odkrivanje drugih novih stvari pa preprosto ne bo časa. Prijateljske vezi bodo prijetne, partner pa bo potreboval vašo pozornost in podporo. Vzemite si čas tudi zase in bodite ustvarjalni. Čisto tako, za svojo dušo. Počutili se boste veliko bolje. Vaš šarm pa se bo prepletal z razumsko platjo in bo izjemen. Kljub temu da vaša čustva do neke osebe niso več tako intenzivna, boste v to vložili veliko truda in napora. Kar se vam bo tudi obrestovalo. Pazite tudi, da ne boste prehitro podajali svojega mnenja. Čaka vas sreča na zasebnem področju. Vezani boste uživali v objemu partnerja in se radostili nad skupnim življenjem in družino. Tisti, ki pa si je še niste ustvarili, pa boste morda začeli kovati skupno prihodnost. Ta teden je več kot primeren čas za spremembe, zato nikar ne zapravljajte časa.

Kozorog

Bolj ko se boste zapirali pred samim seboj in pred drugimi, večje težave si boste povzročili. Čas je, da se ozrete vase in ugotovite, kje tiči razlog za vse. V sebi skrivate kup preživetih vzorcev in načel, ki povzročajo, da se nenehno vrtite v začaranem krogu. Na službenem in finančnem področju pa se vam obeta zadovoljstvo. Z denarnim pritokom boste dokaj zadovoljni, če si želite spremembe, pa odločno ukrepajte. Čeprav vas na zasebnem področju čaka razočaranje, pa vse skupaj ne bo tako grozno, kot se vam bo sprva zdelo. Ko se neka vrata zaprejo, se dvoja odprejo. Nikar ne pozabite na to, zato z optimizmom glejte v prihodnost, ki vam skriva kup presenečenj.

Vodnar

Pred vami je razburljiv teden, čeprav se vam ne zdi tako. Pripravili ste odličen teren za dogajanje, ki vas čaka v prihodnjih dneh. Imeli boste veliko energije, kar le s pridom uporabite na vseh področjih. Skrbi vam bodo porajale le finančne težave. Še posebno nezaposlenim bo iskanje službe jemalo energijo in načenjalo optimizem, saj se vam vedno bolj zdi, da je vaš trud brez pomena. Nikar ne mislite tako. Priložnost za zaslužek se vam bo ponudila, ko boste najmanj pričakovali. Na čustvenem področju pa se vam bo sreča še naprej izmikala. Bolj ko jo boste lovili, dlje bo, zato – če se le da – pustite stvari na miru in naročite življenju, naj poskrbi za vse. Morda ta teden še ne bo prišlo do tiste ključne prelomnice, si boste pa lahko ustvarili dobre temelje zanjo.

Ribi

Četudi vam bo zmanjkovalo moči, se nikar ne predajte. Verjemite, da se bo celotno dogajanje kaj kmalu spremenilo in zaživeli boste tako, kot si želite. Še prej pa morate opraviti z določenimi ovirami, ki so se pojavile, in preseči vse, kar vas omejuje na poti do resnične sreče. Največ pozitivne energije se vam obeta v drugi polovici tedna, in sicer na finančnem področju. Tu se vam bo ponudilo kup novih možnosti, morda celo nova služba ali pa možnost za napredovanje. Na ljubezenskem področju se vam obeta neko nelagodje. Morda boste končno spoznali, da je vaše življenje postalo neke vrste trdnjava, v katero ste se ujeli z lastnimi prepričanji in vzorci. Čas je, da jih začnete odpravljati in jih nadomestite z novimi.