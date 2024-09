Horoskop: kaj se vam bo zgodilo ta teden?

Oven

V službi ne bo prav nič dolgočasno, čeprav ste si morda obetali miren teden. Dela boste imeli čez glavo, poleg tega pa se kažejo tudi neke napetosti v kolektivu. Pazite, kaj govorite, predvsem pa, komu zaupate, saj morda oseba, ki se izdaja za vašega prijatelja, to ni! Vedite, da bo prej ali slej na dan prišla vsakršna resnica, zato se ji ne bo mogel nihče skriti. Tisti, ki niste v razmerju, se boste v tem tednu na službenem področju zapletli z nekom, ki vas bo očaral in naredil dober vtis. Predvsem v drugi polovici tedna imate zelo dobre možnosti. Vseeno bodite pazljivi, saj lahko tvegate tudi službo. Vezani boste teden začeli povsem običajno, v drugi polovici pa se lahko med vami in partnerjem pojavijo nesporazumi. Več previdnosti bo potrebne v petek.

Bik

Vse bo teklo kot po maslu. Čeprav boste še v prvih dneh tedna polni pomislekov, boste kaj hitro ugotovili, da so popolnoma neutemeljeni. Dolgo ste se pripravljali na dogajanje in zdaj se boste lahko izrazili v pravem pomenu besede. Če to velja za poslovno področje, pa na žalost ne bo vse tako veselo v zasebnosti. Vezani boste v tednu, ki je pred vami, poskušali dojeti bistvo ljubezni. Zelo boste motivirani, da boste želeli odkriti neko davno skrivnost. Samski lahko tokrat pričakujete novo ljubezensko romanco ali strastno, razburljivo zvezo. Določena oseba se vam preprosto ne bo mogla upreti, še posebno v prvi polovici tedna, ko bo prisoten tudi erotičen naboj.

Dvojčka

Predvsem si v tem tednu vzemite čas zase in videli boste, kako hitro se boste počutili bolje. Na splošno vas bo v tem tednu odlikovala precejšnja predrznost. Skorajda ne bo naloge, ki je ne bi znali opraviti. Nadvse pogumni boste, vse težave in ovire pa boste premagovali z optimizmom in dobro voljo. Tak pristop poskušajte obdržati tudi v drugi polovici tedna, ko se vam nakazujejo težave na čustvenem področju. Vezanim splet nepričakovanih dogajanj v tem tednu prinaša najlepše zadovoljstvo v ljubezenskem življenju, prav tako pa v odnosu z osebo, ki vam je zelo blizu. Izkoristite drugo polovico tedna. Medtem samski ne boste imeli neke posebne sreče. Oseba, okrog katere ste se dolgo trudili, se je naveličala vašega oklevanja. Čas je za spremembe in pogumnejše poteze – vaše, seveda!

Rak

V sredini tedna vas čaka nadvse ugoden čas, ki ga boste lahko izkoristili na poslovnem ali službenem področju. To bo čas napredka, ki vam bo prinesel kar nekaj sprememb, tako pozitivnih kot negativnih. V drugi polovici tedna pa se bosta vaša optimizem in zanos spreobrnila v negativnost in zamerljivost. Bodite potrpežljivi in se ne ukvarjajte z zamerami ter ne izzivajte dodatnih sporov. Vezani se poskusite v prvi polovici tedna potruditi in partnerju pokazati, česa si želite. Če tega ne boste storili, ne boste nikoli izkusili, kakšno je res kakovostno razmerje. Sreča bo na vaši strani. Samskim bo za razliko od prejšnjega tedna tokrat uspelo pridobiti pozornost neke osebe, ki bo v vaše življenje vnesla novo strast, v vaše razpoloženje pa tople barve. Pazite le, da ne boste prehitevali dogodkov.

Lev

Spoznanje bo resda boleče, vendar za vas nadvse koristno. Bodite pozitivni in verjemite, da je življenje lepo. S takim pristopom se boste najlažje rešili bolečine, ki se vas oklepa. Če boste negativni, pa se bodo na vas lepili le negativni ljudje in dogodki, česar niste vredni. Zaslužite si veliko več kot to. V službi boste v tem tednu nadvse produktivni, saj vam nobeno delo ne bo težko. Vse, česar se boste lotili, vam bo uspelo še pravočasno opraviti. Na vas se bodo zanašali tudi sodelavci. Srce samskih bo v tem tednu divje utripalo. Vaš seksapil bo neverjeten, zato boste za nasprotni spol prava paša za oči. Če boste le želeli, boste lahko zapeljali več ljudi naenkrat. Medtem se boste vezani navduševali nad partnerjevo pozornostjo. Že v začetku tedna vam bo podelil kompliment, zaradi katerega vas bo še nekaj prihodnjih dni prijetno grelo in ščemelo v srcu.

Devica

Stvari odločno vzemite v svoje roke in kmalu se bo vaše življenje pričelo spreminjati, kot si želite. V sredini tedna ali v drugi polovici vas utegnejo čakati neke birokratske zadeve, ki vas ne bodo razveseljevale, še posebej, če se vse skupaj vleče že dolgo časa. Bodite potrpežljivi in jih poskušajte na vsak način odpraviti. Pomembne spremembe pa vas čakajo tudi na službenem področju. Lahko, da se boste odločili za nadaljnje izobraževanje ali prejeli nagrado. Pred samskimi je povsem običajen teden, zato večjih sprememb ne pričakujte. V drugi polovici tedna se vam bo nasprotni spol zdel preglasen, preveč naporen in celo zoprn, zato se ga boste izogibali. Vezani boste preživeli nadvse prijeten teden, v katerem se vam bo partner posvečal bolj kot po navadi. Če mu boste vračali čustva, se bo med vama spet vnela iskrica ljubezni. Konec tedna zna biti nepozaben.

Tehtnica

Življenje je lepo in kar čaka, da ga zaživite. Na voljo imate obilo pozitivne energije, za kar bi bila velika škoda, da bi jo pustili neizkoriščeno. Kakršne okoliščine si boste ustvarili, tako boste tudi živeli. Poskrbite, da bo teden, ki je pred vami, čaroben. Ne obremenjujte se z malenkostmi, ki v vašem življenju nimajo nikakršne teže, in se osredotočite na tisto, kar vas razveseljuje. Če boste storili tako, boste morda odkrili kup novih zanimivosti ali pa spoznali kakšen nov hobi. Vezani imate pred sabo ugoden teden, saj boste zgladili spore iz preteklih dni in po dolgem času več dni zapored preživeli mirno. Zadnji čas je že, da tako vi kot tudi vaš partner pozabita na določene zadeve iz preteklosti. Samski boste ta konec tedna iskali nekaj več, ne le bežno in neobvezno avanturo. V soboto se pustite zapeljati romantiki nekega novega občudovalca, ki se že dlje časa trudi okrog vas. Presenečeni boste nad njegovo očarljivostjo.

Škorpijon

Prijateljska razmerja pri samskih bodo zelo napeta. Končno boste odkrili tudi resnico in jasno vam bo, s kom ste imeli opravka. Če boste sprejeli opravičilo, se vam obeta pozitiven razplet dogodkov. Vezani pa boste znali biti naravnost obsesivni, motila vas bo vsaka najmanjša partnerjeva napaka ali napačna beseda. Veliko lažje vam bo, če ga boste sprejeli takšnega, kot je. Še imate možnosti, da rešite težave. V poslovnem, službenem in javnem življenju pa boste zaželeni in uspešni. Pazite le na pretirana in neopazna finančna zapravljanja. Hitro bi lahko prestopili mejo. Prav tako pa se boste rešili tesnobe in notranjega nemira. Bodite pozitivni, le tako bodo prišli tudi rezultati. Vezani se tokrat poskušajte nekoliko umiriti. Če boste imeli tak tempo, vas partner ne bo mogel in niti želel dohitevati. V zadnjem času ste nekoliko pozabili na njegove potrebe in želje, zato bo med vama tudi tokrat prihajalo do konfliktov.

Strelec

Pri delu, dogovorih ali rokih se boste soočali z zamudami. Zelo boste nervozni in obremenjeni. Posebno v službi se lahko zapletete v nepotrebne in nekoristne spore. Zaradi tega bi lahko celo izgubili službo. Raje se pomirite, bodite ponižni in čakajte na novo priložnost. Zaradi dejanj in besed neke osebe boste popolnoma zmedeni. Nekdo vam bo pokazal, da obstaja tudi lepši in srečnejši pogled na svet. Prepustite se toku dogajanja, a še vseeno premislite, preden ukrepate. Ne bodite trmasti in ne silite nikamor. Veliko pa boste prav zaradi vseh ljubezenskih težav razmišljali o potovanju, kjer se boste sprostili in napolnili baterije. S tem pa boste tudi pripravljeni na nov ciklus, ki vam bo bolj naklonjen. Vezani boste veliko razmišljali o dosedanjih dosežkih in morda celo prišli do sklepa, da sta se s partnerjem nekje na tej poti popolnoma oddaljila. Nikar še ne vrzite puške v koruzo!

Kozorog

Izredno boste prepirljivi in nervozni. Ker pa to lahko močno vpliva na vaše počutje, bo najbolje, da se sprostite v naravi, najbolje kar v gozdu ob kakšni reki. Še posebej v sredini tedna bo bolje, da se izognete tistim, s katerimi bi se hitro lahko zapletli v konflikt, saj bi to že hitro lahko obžalovali. Kot strela z jasnega pa se vam lahko na poslovnem področju zgodi sprememba, ki vam lahko spodnese tla pod nogami. Bodite trdni, odločitve vam ni treba sprejeti takoj. O vsem skupaj razmislite, preden boste ukrepali, tudi če bodo drugi na vas pritiskali. Poskusite najti pozitivne stvari v tem tednu, ki bo malce manj ugoden. Poiščite starega prijatelja. Samski boste proti koncu tedna spoznali osebo, ki bi lahko bila vaša sorodna duša. Pustite ji dovolj svobode in se ne zapletjate, saj lahko s tem ugasne tudi čar v vaših očeh. Tudi vezanim ne bo šlo vse po načrtih. Oba bosta prezaposlena in preobremenjena, ljubezen in intimnost bosta v drugi polovici tedna postavljala na stranski tir.

Vodnar

Imeli boste občutek, da ste privlačni in zanimivi za nasprotni spol, kar vam bo vlivalo samozavest in dobro voljo. Pripravljeni boste prekršiti vsa pravila. Ob vsem tem ne pozabite nase in na družinske člane. S povsem nedolžnim obnašanjem lahko koga od njih prizadenete. Zamislite se, če morda včasih res ne pretiravate in se nad vsem pritožujete. Če se boste prevečkrat ponavljali, vas na koncu več ne bodo jemali resno. Otresite se bremen, ki vas ovirajo pri napredku. Naredite to na vseh področjih. Najprej pa se morate znebiti prepričanja, da nečesa ne zmorete in nikoli ne boste zmogli – na primer opustiti škodljive navade. Konec tedna pa bo za vas že veliko bolj ugoden in boste zadovoljni. V ljubezenskem življenju za zdaj še ne kaže na kakšne večje spremembe. Imate pa prave energije, če si želite utrditi in izboljšati obstoječe čustvene povezave, pa naj bo to trajna ljubezen, prijateljstvo ali pa zgolj simpatija.

Ribi

Na službenem področju boste čutili, kako postopoma naraščata vaša osebna moč in energija. Teden bo ugoden za ambicije in uresničitev želja. Spremenili boste svoj način življenja, a le, če se boste zavzemali za to. Soočili se boste tudi z dalj časa trajajočimi težavami. Tisti, ki ste v ljubezenskem razmerju, ne dolivajte olja na ogenj. Vsaka partnerjeva malenkost vas bo ganila in iz tega bo spet nastala drama. Zberite se in poskušajte težave reševati po razumni poti. Samski pa boste prišli do sklepa, da ste nekatere svoje "prijatelje" napačno presodili. Nič hudega, to ste morali spoznati, da boste naslednjič previdnejši. Vaše počutje bo kljub temu prijetno. Ravno takšen pristop pa bo v tem tednu nujno potreben tudi v ljubezni, saj se vam na partnerskem področju obeta kar nekaj pretresov. Če ne boste pazili na besede, utegnete najdražjo osebo kaj hitro prizadeti. Raje dvakrat premislite, preden karkoli izrečete.