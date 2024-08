Oven

Vaše misli bodo sledile srcu in obratno. Tudi počutje vam bo pomagalo. Lahko boste celo odkrili, da vam prav pomoč ljudem s pozitivno energijo prinaša dobre rezultate. Ob koncu dneva bo še nekaj zmotilo vaše namene. A po pogovoru z osebo, ki ji zaupate, boste spet jasno zrli v prihodnost.

Bik

Vpleteni boste v nek spor ali pa boste obkroženi s prepiri, spletkarjenjem in zlonamernim opravljanjem. Dobro bi bilo, da bi se temu izognili, poskusite biti nevtralni. Že tako vam bo žal, ker se boste sploh zapletli v to mrežo laži. Zvečer pa se sprostite v družbi vaših najdražjih in pozabite na vse spore, ki bodo že jutri pozabljeni.

Dvojčka

Danes se boste poslovili od vsakdanjih skrbi. Zaželeli si boste dobre družbe, poskrbeli boste, da se boste veselili. Zavedajte se, da le pozitivna energija pomaga pri vsakdanji praznini. Kljub vsemu pa se povsem ne boste mogli izogniti napetosti in stresu. Predvsem v službi boste zelo razdražljivi.

Rak

Ta hip imate v glavi veliko zamisli, vendar jih boste težko izrazili z besedami. Dan bo za vas čustven, bili boste občutljivi. Morda bi bilo res najbolje, da bi šli na dopust in bi si napolnili baterije. Ko boste ves svet okoli sebe izklopili in se boste posvetili sebi, boste znova prišli k sebi.

Lev

Najraje bi sprejeli neko odločitev, za katero veste, da bi vam prinesla trenutno zadovoljstvo, a se boste vendarle zamislili nad posledicami. Mogoče se preveč razdajate in tudi svoje dobrine. Velikokrat ste razočarani, ker ne dobite ničesar v zameno. Pokažite tudi vi svoj pravi obraz, četudi boste koga razočarali.

Devica

Danes boste končno pošteno zadihali, a bo prišel tudi čas inventure. Soočali se boste s svojo preteklostjo in tehtali med tem, česa si želite in kaj je vaša dolžnost. Pomagal vam bo vaš neprecenljivi optimizem, s katerim boste razrešili marsikateri trd oreh. Večer preživite s tistimi, ki vam največ pomenijo.

Tehtnica

Danes boste težko našli zagon. Že zjutraj boste izgubljeni in ne bo vam jasno, kako priti do naslednjega koraka. Osredotočite se predvsem na kratkoročne želje. Dan nikakor ne bo primeren za začetek kakšne nove dejavnosti ali pa nove ideje. Posvetite se predvsem pozitivnemu razmišljanju.

Škorpijon

Pred seboj imate razburljiv dan. Srečali se boste z neko osebo, ki vam na poslovnem področju pomeni zelo veliko. Kljub vsemu se ne prenaglite pri dogovorih, da ne boste z nekaj nepremišljenimi dejanji podrli vse, kar ste do sedaj zgradili. Danes previdno z dogovori in obljubami!

Strelec

Že zjutraj boste čutili velik zanos za opravljanje obveznosti. Označevala vas bo trdna in jeklena volja. Pojavila se bo neka nova priložnost in spremljala vas bo splošna sreča. Bodite malce bolj previdni in premišljeni. Zvečer pa se le sprostite in se posvetite sami sebi ter uživajte.

Kozorog

Danes vam bo šlo vse zlahka od rok. Resnično se boste lahko zanesli na svoje lastne sposobnosti in zmogljivosti. To vam bo prineslo izjemne finančne rezultate. Lahko si boste privoščili tudi nekaj iz luksuznega seznama. Največji izziv vam bodo predstavljala pogajanja, ki bodo bolj zahtevna in kompleksna. Dokažite se.

Vodnar

Dobičkonosni posli bodo potrkali na vrata in uspešni boste pri vsem, kar si boste zadali. Izkoristite donosne priložnosti. Vaše zaupanje je neverjetno, komunikacija pa zelo impresivna. Vaše podpiranje sodelavcev, starejših in nadrejenih se vam bo povrnilo z njihovim podpiranjem vas. Ponosni boste nase.

Ribi

Ne držite se preveč kislo, saj bi s tem od sebe odbili tiste pozitivne ljudi, ki jih potrebujete v svoji družbi. Poiščite več pozitivnih stvari in podarite nasmeh. Nič vas ne bo stalo, lahko pa vam bo pomagalo do boljšega počutja. V službi pa boste izvedeli nekaj, kar vam bo situacijo osvetlilo še z druge strani.