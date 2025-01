Oven

Dobili boste nasvet od nekoga starejšega. Ko boste želeli nekaj narediti, boste naleteli na nekoga z avtoriteto, ki vam bo povedal, kaj nekdo drug misli o vas. Pozorni bodite na nasvet. Obstaja pa tudi druga stran zgodbe, ki bi jo mogli vzeti v obzir, če želite, da se bodo stvari postavile nazaj v ravnovesje.

Bik

Čustva danes ne bodo tako dobrodošla kot ponavadi. Zavedajte se, da boste morali na stvari postaviti blažilnik, da boste pridobili spoštovanje ljudi okoli vas. Znižajte ton in vzemite v zakup pomembnost realnosti in stabilnosti. Močne sile vas bodo vlekle na nižji nivo, uprite se jim.

Dvojčka

Danes boste čutili nov zagon na ljubezenskem področju. Čeprav ste v čudni fazi, vas bodo premlevali občutki zaljubljenosti. Kmalu boste s svojimi besedami presenetili partnerja. Izrazili boste vse, kar vas že dolgo muči. Zdi se, da imate nejasne odnose, kar še posebej velja za samske. Oseba iz preteklosti se bo lahko vrnila. Premislite! Ali si želite ponovnega odnosa z njo?

Rak

Doma vas čaka veliko dela. Glede na pester delovni teden, ki je za vami, ste zanemarili obveznosti doma, zato boste danes vse nadoknadili. Počutili se boste odlično in zelo boste učinkoviti. Večer preživite s svojimi bližnjimi. Skupaj s prijatelji pripravite večerjo in se družite do poznih ur. Pogovor ob vinu in sprostitev vam bosta dobro dela.

Lev

Danes boste raztreseni in počeli boste neracionalne stvari. Dan bo več kot primeren za razmislek o življenjski poti. Zastavite si nove cilje in jim sledite. Do sedaj vam je šlo dobro in ste bili zvesti sami sebi, tako nadaljujte tudi v prihodnosti. Počutje bo odlično, le proti večeru vas bo začela boleti glava.

Devica

Danes boste delovni. Dan boste izkoristili za to, da boste nadoknadili zamujeno čez teden. Ni vam uspelo narediti vseh zastavljenih nalog, zato ste si delo pustili za danes. To vam sicer ni po godu, pa vendar vam ni preostalo drugega. Če se želite izkazati pred nadrejenim, si ne morete privoščiti napake, saj jih je bilo dovolj že v preteklosti.

Tehtnica

Ne zavedate se, da je igranje z ognjem res lahko zelo nevarno. Ne vtikajte svojega nosu tja, kamor ne sodi, saj utegnete utrpeti neljube posledice. Raje se držite zase in opravljajte svoje dolžnosti, nikar pa ne pojdite preko svojih pristojnosti. Čez dan vas bo bolela glava, tako da si zvečer privoščite sproščujočo kopel z eteričnimi olji.

Škorpijon

Danes boste ponovno postavljeni pred dejstvo. Odločiti se morate sami, saj le vi veste, kaj si zares želite. Vaša odločitev vam bo korenito spremenila življenje, ne bo pa vplivala na življenja ljudi okrog vas. Odločitve vam ni treba sprejeti takoj, zato si vzemite čas za premislek. Pojdite v naravo in bodite sami s seboj, da boste prišli do pravega odgovora.

Strelec

Naveličani ste vsakdana in želite pobegniti rutini. Svojim bližnjim predlagajte pobeg v neznano. Vašo idejo bodo podprli in vsem boste polepšali konec tedna. Odpravite se na kraj, ki ste ga obiskovali včasih in obujajte spomine. Čas, ki ga boste preživeli z družino, bo vsem dobro del, napolnil vas bo z energijo za prihajajoči teden.

Kozorog

Dan boste začeli sproščeno in brez skrbi, to razpoloženje pa se bo čez dan spremenilo. Popoldan boste izvedeli novico, ki vas bo šokirala. Sledili bodo dolgi pogovori, ki se bodo zavlekli dolgo v noč. Sledila bo slaba volja, ampak na koncu se bodo stvari uredile, saj boste sprevideli, da vaša beseda sicer šteje, ni pa odločilna.

Vodnar

Danes boste v svojem svetu. Želeli si boste samote in posvečali se boste samo sebi. Dan izkoristite za sprehod v naravo in sprostitev misli. Za vami je zelo naporen teden, zato si vzemite čas zase. Kljub temu, da vaši bližnji ne bodo razumeli, zakaj ne želite preživeti časa z njimi, to naredite.

Ribi

Danes vas čaka obisk prijatelja, ki vas bo zelo razveselil. Te osebe že dolgo niste videli, zato boste komaj čakali, da vas bo obiskala. Gostu pripravite kosilo in ga povabite na sprehod v naravo, večer pa zaključite s pogovorom ob dobrem vinu. Ne pozabite držati obljube, ki ste jo dali tej osebi že nekaj časa nazaj, saj je pomembna za vajin odnos.