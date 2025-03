Oven

Danes se bodo na začrtani poti kar naprej pojavljale ovire in zdelo se vam bo, da ne glede na to, koliko se trudite in si prizadevate uresničiti zastavljene cilje, ne boste mogli priti na zeleno vejo. Obstaja velika možnost, da se boste po nakaj poskusih le vdali in pustili stvarem, da bodo stekle s svojim tokom.

Bik

Najbolje bi bilo, da bi se danes držali zase. Ne poskušajte sodelovati z drugimi ali uskladiti vašega truda z osebami, ki so vam blizu. Nagnjeni boste k agresivnosti in morda boste zmedeni, še posebej če ne boste mogli iti po svoji poti. Naredite načrt in se izogibajte vsemu, kar bi lahko v vas sprožilo željo po potovanju.

Dvojčka

Zaradi govoric in politike v pisarni bo prišlo do kratkega stika pri poklicnih interesih. Nekdo ima močan cilj in se ne ozira preveč na to, kaj to pomeni za življenja drugih. Če boste kaj slišali o tem, naredite vse, kar boste lahko, da boste to ustavili, še preden bi stvari ušle iz rok. Tako boste lahko zaščitili sebe in kariere vaših sodelavcev.

Rak

Že dolgo načrtujete potovanje ali povratek v šolo. Dobili boste zelo moteče pismo ali telefonski klic, ki bi znal ogroziti vaše načrte, zaradi česar boste kolebali na robu razočaranja. Če boste na situacijo pogledali še z drugega konca, boste lahko videli, da vam vse skupaj ni preveč po godu. Poskrbite, da se ne boste preveč žrtvovali.

Lev

Navidezno bo prišla do vas slaba novica o vašem finančnem stanju, ki vas bo vrgla s tira. Pozorno preglejte situacijo, predno boste pričeli zganjati paniko. Prišlo bo le do računalniške ali druge napake, morda pa vas bo nekdo zamenjal z neko drugo osebo. Pojdite po korakih in lepo počasi popravite zmoto. Na koncu se bo vse popravilo.

Devica

Naleteli boste na neprijetno situacijo. Vaša prva reakcija bo, da morate zaščititi tiste, ki so vam blizu, pred resnico. Znašli se boste v skušnjavi, da bi lagali ali se vsaj izognili omembi te situacije. Ne ujemite se v skušnjavo. Potreba, da morate zaščititi ljubljene, bo razumljiva, a bodite pazljivi. Ne morete jih obvarovati pred vsem. Večina ljudi ima raje dejstva.

Tehtnica

Vaša želja po svežem začetku, romantični ali čustveni zvezi bo na danes na vrhuncu. Najbolj poudarjena bo vaša ljubezenska energija, v ospredje pa bosta silila tudi močna volja in pogum. Vso to energijo preusmerite v odločno ukrepanje. Izogibajte pa se nesrečam, pretirani jezi in razdražljivosti. Tako se boste počutili bolje.

Škorpijon

Vidite, kaj je narobe in natanko veste, kaj morate storiti. Čas je, da zamisli spremenite v dejanja. Bodite pozorni na čustva, ki prihajajo od neke osebe, kajti utegnejo biti v nasprotju s tistim, kar si trenutno želite in bi vas zato lahko nekoliko vrgla iz vzpostavljenega ravnotežja. Ambicioznost in dosežki bodo tokrat pohvaljeni.

Strelec

Danes boste rabili podporo tistih, ki so vam blizu. Poiščite jo pri prijateljih, družini in ljubljeni osebi, nikar se ne trudite zavrniti ponujene roke pomoči samo zato, da bi sebi in drugim pokazali, da vse lahko postorite sami. Obnovite pretrgane vezi in na novo zgradite porušene mostove ter si na ta način zagotovite izhod iz obstoječih težav.

Kozorog

Današnji dan boste začeli z velikim navdušenjem. Pričakovali boste pozitivno energijo vse okoli sebe, toda temu ne bo tako. V službi lahko pričakujete zelo naporen delovnik, prav tako pa vas bo nadrejeni zasipal z novimi delovnimi obveznostmi. Pričakujte zares delovni dan in nadure, ki bodo tokrat skorajda obvezne. Zdravje: danes odidite v posteljo prej kot običajno.

Vodnar

Na področju dela čutite, da nekaj ni, kot bi moralo biti. Zdi se vam, da se nekdo vtika v vaše delo in vam želi ukrasti delovno mesto. Bodite potrpežljivi in se osredotočite na svoje delo, saj bi drugače po nepotrebnem izgubljali energijo. Sledite svojim idejam in jih za nekaj časa obdržite zase. Ne širite jih naokoli.

Ribi

V poslovnih vodah boste danes blesteli. Če so pred vami pomembna pogajanja ali službene odločitve, potem je prav, da jih sprejmete danes, saj boste zelo razsodni. Zdelo se bo, da lahko premagate vse ovire, prav tako pa boste čutili pravo motivacijo, ki bo temeljila na optimističnem razmišljanju. Bodite torej odločni in videli boste, da ste naredili pravi korak naprej.